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囤房稅2.0關鍵稅率無共識 明天院會表決 最高稅率將提高至4.8%

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
立法院上午針對「房屋稅條例」（囤房稅2.0）黨團協商。記者侯俐安／攝影
立法院上午針對「房屋稅條例」（囤房稅2.0）黨團協商。記者侯俐安／攝影

立法院上午朝野協商房屋稅條例修正草案，針對關鍵法定稅率從現行1.5％至3.6％，調升為2%至4.8％，朝野無共識，立法院長游錫堃裁定條文保留，明天院會表決。

明天立法院院會可望按照行政院版本通過這項條文，將囤房稅率調高至最高4.8%，採全國歸戶，全數累計。

行政院版房屋稅條例針對非自住住家用房屋，調高差別稅率，從現行縣市歸戶，改採全國歸戶，法定稅率自現行1.5%至3.6%，調升2%至4.8%，強制要求地方應按全國持有戶數，制定差別稅率，全數累進課徵；全國單一自住稅率自現行1.2%降至1%。

協商過程中，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，房屋稅條例案關鍵只有第5條稅率調整，行政院版、國民黨版差不多，法定稅率最高調至4.8％。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，國民黨支持行政院版本，非自住住家稅率上限提高至4.8％；更重要的是課稅現值，財政部應說明如何讓地方政府合理評定稅基，讓現值更能趨近市價。

民眾黨立委張其祿表示，民眾黨原始提案版本稅率較重，由於今天是朝野協商最後機會，不希望因技術問題導致最終無法實踐。但房屋稅條例修法，仍不能完整達到政策目標，稅基才是核心問題，是未來應努力方向。

時代力量立委邱顯智說，最高稅率原本是3.6%，政院版提高到4.8％，只增加1.2個百分比，要說能逼出餘屋，平抑房價，這是掩耳盜鈴，自欺欺人。根據民國112年全國非自住住家用房屋稅籍個人歸戶統計，多數民眾持有空屋為一戶到三戶，依照財政部參考基準，稅率級距最高僅3.8％，等於比現行3.6％才增加0.2個百分點，既然都持有這麼多房屋了，會在乎每年多繳幾千元嗎？

邱顯智指出，依照財政部擬定參考標準，持有五年以上，才會課到最高稅率4.8%，若加上預售屋期間一兩年，等於可讓建商變相囤房七年再賣。若有誠意協商，應針對稅率等爭執點商榷，否則版本通過，毫無意義可言。

時代力量立委陳椒華表示，時代力量提出的版本，差別級距必須入法，在野黨不要用草率的4.8％，就想為執政黨背書，這樣房屋稅的修法只是騙票。

民進黨立委沈發惠表示，今天協商關鍵在房屋稅條例第5條，邱顯智所稱的爭執點都與這項條文無關，無論是級距或稅基，都是法案通過後的事。

財政部長莊翠雲表示，稅率上限從3.6％調到4.8%，雖然僅增加1.2個百分點，最大差異是從縣市歸戶調整到全國總歸戶，房屋所有權人座落在各縣市的房屋都要統計，已經比往年進步。第二是全數累計，房屋數達到某個戶數後，每一間房除了自住之外，都必須按照高稅率課徵。

莊翠雲說，稅基是課徵房屋稅的基礎，財政部清楚地方政府長年沒有調整稅基，近年一直要求地方政府合理調整，未來會要求地方政府合宜調整；建商因出售移轉都需要時間，包含登記、公告、所有權移轉、抵押權貸款等，才給予兩年時間。

今天朝野協商僅保留房屋稅條例第5條、第5之1條、第6條，其餘協商通過。

房屋 時代力量 立法院

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