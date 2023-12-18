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國民黨PK小組開戰！打貪揭弊對決綠抗中保台

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今舉行記者會宣布PK小組啟動，將以打貪揭弊對決民進黨老哏抗中保台。圖為（左至右）國民黨不分區立委候選人謝龍介、柯志恩、黨主席朱立倫、國民黨台北市立委候選人徐巧芯、王鴻薇，2024競選發言人凌濤。記者余承翰／攝影
國民黨今舉行記者會宣布PK小組啟動，將以打貪揭弊對決民進黨老哏抗中保台。圖為（左至右）國民黨不分區立委候選人謝龍介、柯志恩、黨主席朱立倫、國民黨台北市立委候選人徐巧芯、王鴻薇，2024競選發言人凌濤。記者余承翰／攝影

國民黨今天舉行記者會宣布PK小組啟動，將以打貪揭弊對決民進黨抗中保台。國民黨黨主席朱立倫表示，這次國民黨區域立委與不分區立委提名名單，在各種民調支持度都是最高的，仍有十五選區選情緊繃，會謹慎應對，PK小組成員將發揮最大戰鬥力，歡迎民進黨派出最強戰將來PK。

國民黨不分區立委候選人謝龍介表示，打擊黑金不是靠嘴巴，也不是胡亂指控，民進黨總統候選人賴清德在台南說，希望鄉親在把票投給他，他一定要掃除光電蟑螂。民進黨在中央執政七年半，在台南執政30年，很多光電蟑螂都不掃除，卻還希望選民再把票投給民進黨？

謝龍介指出，去年6月他在台南市議會揭發經發局弊案，前往地檢署提告，去年九合一選舉結束後他們才辦。所有光電在前局長的手上發包，慘不忍睹，官商勾結，全部都是民進黨派系，現在賴清德說要清除光電蟑螂，對台南市民情何以堪。

國民黨不分區立委候選人柯志恩表示，不管跟民進黨的誰PK，國民黨會堅持對的事情，希望能夠透過團隊力量，讓所有區域與不分區立委達到席次最大化，未來在國會也會秉持同樣的精神為民打拚。

國民黨立委王鴻薇說，只要守住公平正義，在揭弊的過程，他們不會孤單；她非常希望國民黨明年在立法院單獨過半，不要說疫苗採購案封存30年，還有很多快篩、光電的資料被藏著，如果大家希望資料有重見光明的一天，希望民眾能支持國民黨區域及不分區立委。

國民黨立委候選人徐巧芯說，賴清德說要抓光電蟑螂，結果最大的蟑螂屋就在民進黨。一般人從軍是要保衛國家，沒想到賴清德卻讓憲兵保護違建，她建議民進黨的競選總部前面，如果被民眾黨借走，開票當天可考慮去賴清德的違建直播。

徐巧芯表示，民進黨不分區立委提名排序第二的沈柏洋最近說，最大的國安問題是抖音，可是民進黨不分區立委同時提名了最愛抖音立委林楚茵，希望2024年政黨輪替，國會過半，讓賴清德哭個夠。

國民黨發言人凌濤表示，PK小組會有三大主軸同步檢驗，首先是針對民進黨最愛講的中共介選；其次是質疑民進黨的黨政要員、警政高官與博弈平台，有千絲萬縷的關係，打貪揭弊就從民進黨高官下手；明天他們將揭露信賴之友會的關鍵人士，涉入再生能源的弊案，讓民眾看到國民黨PK小組的戰力。

國民黨不分區立委 民進黨 賴清德

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