花敬群稱地方政府不積極？嘉義市府：再提報3處社宅公有地

嘉義市政府積極推動落實居住正義，除配合中央規畫發包施工的2處社會住宅「友忠好室」、「博愛安居」，以及即將施工的「安寮好室」，3處共500戶，再提報市區3處台電、中油、台銀土地，提供興建社宅，並非內政部次長花敬群指稱，「過去幾年比較沒看到地方政府積極推動社宅。」

內政部在行政院會報告社宅精進措施，除呼應民進黨總統候選人賴清德政見，要在2032年達成百萬戶社宅，國土署長吳欣修表示，未來將要求各縣市辦理區段徵收及市地重劃時，直轄市應留設5%、其餘縣市應留設3%土地供社宅使用，並專案讓售給中央興辦社宅。

市府工務處說，目前中央與地方合作興建「友忠好室」、「博愛安居」及「安寮好室」社會住宅3處，共計500戶。其中「友忠好室」144戶、「「博愛安居」206戶施工中，預定2026年完工；「安寮好室」社宅基地面積2547平方公尺，規畫戶數150戶，預算約9億9 890萬元，9月27日統包決標，預計年底取得建照、2028年第3季竣工。

為持續興建社宅照顧經濟及社會弱勢市民，再提供彌陀段94-3、94-4(台電土地)面積約18771平方公尺；永安段568、569(中油土地)面積約3,997.7平方公尺；新富段一小段25-7、26、26-2、27、27-1、30-1、30-2地號 (台銀土地)面積約7199平方公尺，供中央評估參考，市府將持續協助中央建社會住宅。

立法院內政委員會上月到嘉市考察，市府向住都中心爭取，將「安寮好室」原定套房、二房、三房房型規畫數量比例5︰4︰1，調整為4：4：2，符合地方需求。另配合鐵路高架計畫部分拆遷戶安置需求，減輕青年租屋負擔，市府建議社宅提供部分戶數作為安置戶及青年族群使用。

嘉義市政府積極推動落實居住正義，配合中央規畫發包施工的2處社會住宅「友忠好室」、「博愛安居」，以及即將施工的「安寮好室」，3處共500戶。記者魯永明／翻攝

商品推薦