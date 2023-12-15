花敬群：沒看到地方積極推社宅
內政部昨提出未來八年住宅政策新目標，要由各縣市在區段徵收及市政重劃時，留下百分之三到五用地蓋社宅。內政部次長花敬群表示，過去幾年比較沒看到地方政府在積極推動社宅，因此希望做這個引導。
針對社宅用地來源，花敬群表示，目前各縣市或多或少都有社宅案在推動，有的使用社福用地，有些沒有，各地標準不一；由於過去幾年比較沒看到地方政府積極推動社宅，因此希望由中央明訂留設社宅用地比例作為引導。
對於花敬群批評地方政府不積極推動社宅，國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢表示，民進黨政府當年喊出的八年廿萬戶社宅即將跳票，民進黨總統候選人賴清德台南市長任內社宅更是掛蛋，賴清德不反省任內政績無成，現在又喊百萬社宅，已被批評是空頭支票。
民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱表示，從內政部公布的社宅興辦進度表中顯示，截至今年十一月底，全台既有加新完工的二萬八三二九戶社宅中，北市一萬一六一四戶、新北市四四五七戶、桃園市四二一一戶、台中二七一九戶、台南零戶、高雄六○八戶，花敬群所謂「地方沒有積極推動」，或許是在督促台南、高雄市府要加把勁，努力趕上其他縣市。
吳怡萱說，中央、地方本該將回饋制度談好，但不解為何花敬群在蔡總統卸任前才突然想到要重視，原本以為花敬群是懸崖勒馬，在選舉前突然驚醒，知道中央應該積極推動社宅，沒想到語出驚人，一句「沒看到地方積極推動」，就把責任全推給地方。
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