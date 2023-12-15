聽新聞
test
0:00 / 0:00

花敬群：沒看到地方積極推社宅

聯合報／ 記者劉宛琳侯俐安林縉明／連線報導
內政部次長花敬群。圖／行政院提供
內政部次長花敬群。圖／行政院提供

內政部昨提出未來八年住宅政策新目標，要由各縣市在區段徵收及市政重劃時，留下百分之三到五用地蓋社宅。內政部次長花敬群表示，過去幾年比較沒看到地方政府在積極推動社宅，因此希望做這個引導。

針對社宅用地來源，花敬群表示，目前各縣市或多或少都有社宅案在推動，有的使用社福用地，有些沒有，各地標準不一；由於過去幾年比較沒看到地方政府積極推動社宅，因此希望由中央明訂留設社宅用地比例作為引導。

對於花敬群批評地方政府不積極推動社宅，國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢表示，民進黨政府當年喊出的八年廿萬戶社宅即將跳票，民進黨總統候選人賴清德台南市長任內社宅更是掛蛋，賴清德不反省任內政績無成，現在又喊百萬社宅，已被批評是空頭支票。

民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱表示，從內政部公布的社宅興辦進度表中顯示，截至今年十一月底，全台既有加新完工的二萬八三二九戶社宅中，北市一萬一六一四戶、新北市四四五七戶、桃園市四二一一戶、台中二七一九戶、台南零戶、高雄六○八戶，花敬群所謂「地方沒有積極推動」，或許是在督促台南、高雄市府要加把勁，努力趕上其他縣市。

吳怡萱說，中央、地方本該將回饋制度談好，但不解為何花敬群在蔡總統卸任前才突然想到要重視，原本以為花敬群是懸崖勒馬，在選舉前突然驚醒，知道中央應該積極推動社宅，沒想到語出驚人，一句「沒看到地方積極推動」，就把責任全推給地方。

社宅 花敬群 賴清德 吳怡萱 柯文哲 區段徵收 侯友宜

延伸閱讀

喊蔡總統、賴清德「相處得非常好」 蕭美琴：沒有外界想像的很多問題

趙少康：賴清德拆萬里違建 我就辭中廣董事長

指大陸面子掛不住...柯文哲喊賴清德當選「不一定會戰爭」 但經濟一定變差

批昨是今非雙重標準 賴士葆：民進黨以不講廉恥為榮

相關新聞

兌現賴清德政見…中央蓋社宅 向地方要地

民進黨總統候選人賴清德先前喊出當選推動一百萬戶社宅政見，內政部昨在行政院會報告社宅精進措施，除呼應賴清德政見，要在民國一...

新聞眼／居住正義跳票 還玩收割老招

為解決弱勢與青年居住需求，蔡英文總統上任時開出八年蓋廿萬戶社宅，但七年半過去了，社宅僅完成九萬戶，賴清德八月繼續高喊「百...

花敬群：沒看到地方積極推社宅

內政部昨提出未來八年住宅政策新目標，要由各縣市在區段徵收及市政重劃時，留下百分之三到五用地蓋社宅。內政部次長花敬群表示，...

陳揆挺中捷綠線延伸 盧秀燕感謝 「藍線更迫切」

行政院長陳建仁昨表態支持台中捷運綠線北延大坑、南延彰化案，並表示政院的立場是附條件（配合彰東擴大都市計畫）一次核定，請國...

投資青年健康 國民黨：落實世代正義、專業進入國會

少子化、高齡化夾擊，家庭醫療負擔日趨沈重，青壯年世代首當其衝。根據調查，台灣逾9成青壯年認為醫療費用負擔沈重。今天「20...

片山和之：日本歡迎台灣加入CPTPP 雙方持續努力合作

新任日本駐台代表片山和之今天出席就任酒會時表示，台海和平穩定對國際社會而言不可或缺，台灣是日本重要經濟夥伴，擁有的半導體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。