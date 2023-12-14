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2028參選總統？蔣萬安：不用急著幫我找工作
台北市長蔣萬安上午接受「千秋萬事」主持人王淺秋訪問，對於外界認為蔣萬安是國民黨政治明星，是否規畫2028參選總統？蔣萬安表示，當市長還不滿1年，民進黨議員也會問，但還不到1年「為什麼要這麼急幫我找工作」，就是專心把台北市政做好。
蔣萬安說，剛上任這一年，面臨很多問題要去解決，所以克服困難，把各項問題解決，他是來解決問題，不是來跟人家吵架，這才是符合市民的期待，所以包括大巨蛋，他剛上任的時候，很多民眾都質疑，或者有一些疑惑「大巨蛋到底怎麼解決、有可能解決？甚至不敢奢望1年內可以完工啟用，「但是我們做到了」
另外，對於雙城論壇，蔣萬安說，他會努力持續辦下去，這樣的理念，其實也是現在侯友宜認同的，也希望兩岸之間能夠持續的交流，尤其在現在關係這麼緊張的時刻，有交流、有對話、有溝通，也才能持續維持和平、穩定的兩岸關係。
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