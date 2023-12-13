總統府任命 新任外交部政次謝武樵出任

2024大選前夕，總統府前的凱達格蘭大道是兵家必爭之地，選前之夜路權大戰結果出爐，不是資源豐沛的藍綠陣營拿下，反而是民眾黨拿下路權，由於1月11日凱道路權是民進黨先取得卡位，民眾黨也傷腦筋如何提前場地布置、動員能量等。藍綠白諜對諜，但搶下凱道灘頭堡的象徵意義大於實質意義，能在總統府插旗才是最後贏家。

2023-12-13 15:30