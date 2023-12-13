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總統府任命 新任外交部政次謝武樵出任
總統府今天發布總統令，任命駐英前代表謝武樵出任外交部政務次長，原政務次長俞大㵢，先前已轉任駐美代表。
謝武樵畢業於國立政治大學外交學系，曾任駐菲律賓台北經濟文化辦事處政治組長、駐美國台北經濟文化代表處國會組長、外交部北美司副司長、駐多倫多台北經濟文化辦事處長、駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處大使銜處長、外交部國際組織司長兼APEC資深官員、外交部北美司長、駐泰國台北經濟文化辦事處代表、台北莫斯科經濟文化協調委員會駐莫斯科代表處代表、外交部政務次長等職務，駐英國台北代表處代表等職。
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