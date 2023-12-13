影／藍批阮昭雄機票升等涉圖利 業者：請拿出證據來
國民黨立法院黨團上午舉行「揪出阮昭雄涉嫌不違背職務行賄罪，政風處護短」記者會，立委林為洲批評，阮昭雄三月展示升等「阿聯酋航頭等艙機票」，雖後來惹議刪文，但經查發現，升級為旅行社主動為之，31萬5000元的頭等艙與原本機票價差離譜，但民眾檢舉後，相關部門並未積極處理。
林為洲指出，該旅行社承包大量外交部、僑委會的標案，有圖利或涉嫌觸犯不違背職務行賄罪的疑慮。國民黨立委候選人林國春也表示，要親自提出檢舉。
針對是否有幫忙出20萬元升等價差？三星旅行社資深業務李先生對此回應，他們沒有支付這筆費用，如果今天是國民黨主席朱立倫出訪，公司也會幫忙詢問航空公司，但還是要看航空公司如何決定，自己沒那麼大權力。國民黨現在指控他們公司有付這筆錢，請將證據拿出來。
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