提前休會拼選舉 立法院表決通過

總統和立委大選進入倒數階段，民進黨立院黨團提案「為立法委員及總統選舉前，停開院會及委員會」，經朝野協商後，面對是否停會問題，民進黨和國民黨贊成停會，但時力與民眾黨團則認為應在法定會期內完成，不願停會，立法院上午進行表決，最後在民進黨團人數優勢下通過，立院20日起至31日停會。

立院針對停會案進行表決，最終在民進黨團人數優勢下通過，總召柯建銘也發言表示這是慣例，表決結果，時代力量立委邱顯智強調，時力黨團堅決反對立法院提前停會，然而執政黨現在卻要提前停會去選舉，「這樣人民可以接受嗎？」。 總統和立委大選進入倒數階段，民進黨立院黨團提案「為立法委員及總統選舉前，停開院會及委員會」，立法院上午進行表決，最後在民進黨團人數優勢下通過，立院20日起至31日停會。民進黨團總召柯建銘發言表示這是慣例。記者曾吉松／攝影

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