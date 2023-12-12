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民眾黨團重申 反對立法院提前停會

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、立委陳琬惠（左）今天舉行記者會，反對民進黨提案提前結束會期以投入選舉。圖/民眾黨團提供
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、立委陳琬惠（左）今天舉行記者會，反對民進黨提案提前結束會期以投入選舉。圖/民眾黨團提供

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、立委陳琬惠今天舉行記者會，反對民進黨提案提前結束會期以投入選舉。邱臣遠表示，各方應摒棄無謂的政治操作，為民眾福祉做實質且建設性的討論。

邱臣遠、陳琬惠反對提前休會，呼籲速嚴審法案及總預算，實現新政治文化。邱臣遠呼籲，朝野儘速讓房屋稅條例、最低工資法、揭弊者保護法等社會關注法案三讀，總預算也應堅守財政紀律，實現新政治文化，

邱臣遠表示，立法院第十屆還有很多法案未通過，提前停會是對人民不負責的行為，立法委員最重要的職責是推動法案、監督預算，最後一個會期，朝野應共同努力回應人民期待。

陳琬惠舉例，延宕多年的揭弊者保護法遲遲沒有下文，造就許多不公不義的現象，偶有揭弊者挺身而出，仗義執言，下場卻十分慘烈，被霸凌、免職只是基本，還有人因此受到生命威脅。

陳琬惠指出，房屋稅條例、最低工資法、揭弊者保護法等修法和立法工作，都只差臨門一腳，若最終未能三讀，法案會因為屆期不連續而進度歸零。邱臣遠表示，立委代表民意，不該漠視民意，為了拚選舉淪為薪水小偷，朝野放下對立心態，加速嚴格審議法案和總預算，才對得起支持者與選民。

邱臣遠 陳琬惠

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