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因應兵役調整推出的大學彈性修業 國防部：僅5人申請

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
蔡總統月前巡視台中成功嶺新兵訓練基地時，致詞時仍提及因應一年制兵役推動的大學彈性修業制度。圖／本報資料照
蔡總統月前巡視台中成功嶺新兵訓練基地時，致詞時仍提及因應一年制兵役推動的大學彈性修業制度。圖／本報資料照

教育部配合1年制兵役，推出大學生「3年讀大學、1年服兵役」的彈性修業制度，但國防部昨日證實，實際上全國只有5個學生提出申請。

國防部長邱國正昨邀列席立法院外交及國防委員會，就兵役延長與整備現況進行專案報告，並備質詢。針對蔡總統月前巡視成功嶺尚在提及的大學彈性修業制度，國民黨立委陳以信質詢時關切此事。但國防部官員回應，教育部當時調查是「46人有意願」，但國防部現在實際收到的申請人數只有5位。

陳以信表示，政府當初發表這項方案時，他就曾質疑學校端作業很麻煩，男性、女性規範不一樣。他直言，若3年內就能唸完大學課程，很多科系的學生應該都想要申請3年讀完，為何只有要服兵役者才能讀3年？

教育部官員則說，「3+1方案」在今年6月頒布指引後，7月曾向所有院學校召開說明會，讓各校於今年9月、學期開始之際，就完成相關學則與章程修正，包括跨校選修、暑修等方式，多數學校均已經調整完畢。

針對役男就學服役3+1方案成效很差。邱國正日前曾在立法院表示，他會請教育部因應，考量役男分期訓練成效問題，國防部已確定服兵役1年役期，須一氣呵成，將據此針對訓練作徹底規畫。

國防部 兵役 教育部

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