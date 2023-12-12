台積龍潭設廠破局引爆攻防 桃市府回嗆鄭文燦

行政院副院長鄭文燦前天台南輔選時表示，桃園市長換人後，桃園是全世界第一個放棄台積電的城市。台積電引爆藍綠攻防，桃園市政府昨也反嗆，前市長發表醜化自己城市的說法，實在罕見，鄭才是全世界第一個為了選舉，擅自幫台積電宣布設廠的市長。

民進黨副總統候選人蕭美琴昨參訪台積電創新館時表示，台積電第一個字就是「台」，永遠都是台灣的台積電，台積電成為全球產值與市值最高的公司之一，需要在能信任的夥伴國布局，相信國人都引以為傲。

對於台積電到桃園龍潭設廠破局，國民黨桃園市議員凌濤指出，鄭文燦才是罪魁禍首，不僅洩漏台積電設廠的機敏訊息，在僅準備水電、沒有土地的情況下，就把台積電當成選舉操作，引發在地抗爭，如今總統大選又試圖如法炮製，把「護國神山」當作「護黨靠山」。他說，幸好桃園市民眼睛雪亮，選舉結果證明鄭文燦已被看破手腳，今年相信全台灣人民不會再被欺騙成功。

桃園市府新聞處長羅楚東說，直到現在，鄭文燦還沒學到教訓，到不同城市輔選就把台積電設廠當利多；日前到嘉義縣站台，也冒出嘉義科學園區是台積電基地的好地方，但根本沒看到相關評估，這才是造成產業困擾的不當行為，「把台灣的科技業當作選舉啦啦隊的作風，令人搖頭。」

羅楚東表示，任何公司的商業布局都是極機密的訊息，去年選舉期間，時任行政院長蘇貞昌與市長鄭文燦卻宣布台積電要進駐龍科三期，導致後續因土地徵收問題引起地方反彈，許多分析都指出，去年貿然替台積電宣布設廠，只是助長炒房，決策品質非常低落。

羅楚東說，產業發展不該是先開支票卻不負責任，一旦跳票就賴給對手，甩鍋完再繼續四處行騙，這種危害台灣產業發展的行為，不能再被縱容。

「簡單來說，就是萬方有錯，與我無關。」民進黨桃園市立委候選人、議員彭俊豪批桃市府講法沒新意，如果地方政府在重大產業投資計畫中沒角色，市府之前說要繼續爭取，難道也是自我矛盾？

平鎮、龍潭區民進黨立委候選人、議員劉仁照則說，市府搞砸事情就怪東怪西，台積電設廠桃園破局，主因市府缺乏協調、解決事情的能力，還放任地方民代帶頭抗爭，相對鄭文燦為航空城協調不下數十次，張善政市府的能力顯而易見。

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