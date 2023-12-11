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AIT新任安合組長 韓裔美籍金鎮泰

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
美國在台協會台北辦事處新任安全合作組長金鎮泰上校。圖／取自美國防部官網
美國在台協會台北辦事處新任安全合作組長金鎮泰上校。圖／取自美國防部官網

美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處內負責台美軍事合作交流業務的安全合作組原任組長葛沛迪上校已於七月調往印尼，新任組長、韓裔美籍金鎮泰上校已到任，將負責台美兩軍擴大協訓交流等業務。

葛沛迪在職期間與我友好，曾登上莒光園地對全軍宣講二戰飛虎隊中美聯合的戰史，創美軍現役軍官在我軍文宣系統宣講的紀錄。

據美軍官網紀錄，金鎮泰是美國西點軍校二○○三年班憲兵官科畢業，擁有聖地牙哥加州大學全球政策戰略碩士學位，曾在史丹佛大學從事國際關係研究。他在美軍曾任憲兵排、連長、師憲兵官，陸軍訓準部駐韓聯絡官、太平洋陸軍業管東亞事務主管、美國駐韓大使館副組長、太平洋司令部組長等職務。

由於美提升與我軍協訓規模，增派美軍至台灣協訓，據了解，金鎮泰將主其事，與我協商員額與部隊分配。

美軍 美國在台協會 憲兵 西點軍校 莒光園地

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