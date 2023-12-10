快訊

一張圖看天氣！這日起「連凍4天」強度逼近冷氣團 低溫恐跌破14度

Live／中日戰拿莫伊漾首局首棒二壘安打 卻未能得分0:0

影／橘色惡魔席捲高雄 現場吸引八萬群眾熱情擠爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳菊：今天得到人權不代表永遠擁有 要非常珍惜

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
國家人權委員會主委陳菊。圖／監察院提供
國家人權委員會主委陳菊。圖／監察院提供

國家人權委員會今天舉辦「人權75設計起舞Color Our Rights」2023人權海報設計競賽頒獎典禮，主委陳菊開幕致詞時表示，感謝所有參賽者用熱血參與人權理念的推廣，今天得到人權，不代表永遠擁有，要非常珍惜；期盼未來的台灣人民都活在沒有恐懼、人權種子不斷茁壯的社會。

陳菊指出，這是人權會舉辦第2屆人權海報設計競賽，今年也是世界人權宣言75周年的大日子。回顧1979年的此時，高雄正在準備火把、布條與標語等，向當權者訴求要人權。但是卻發生當權者與人民的衝突。感謝許多台灣人民不畏戒嚴體制，從1949到1987年，共同努力與犧牲奮鬥走到今天，如今台灣的民主評比在亞洲名列前矛，希望大家繼續共同守護得來不易的民主成就。

陳菊表示，聯合國在1948年通過的「世界人權宣言」經過75年後，所傳遞人權及平等的意義，仍然是目前面臨許多新興人權議題挑戰非常實用的人權指引，更是奠定世界和平的基礎。

關於人權海報的設計競賽，陳菊指出，這不僅是藝術上的評比，更重要的是將人權議題融入藝術，透過藝術創作吸引更多人來關注、藉由藝術賦予「世界人權宣言」新的詮釋，難度非常高。

陳菊強調，十分感動，看到愈來愈多新生代創作者關心生活周遭的人權議題，也關注國際上的重大人權事件。為了持續推廣用創意與藝術傳遞人權理念，承諾在她任內將持續每年辦下去。

監察院說，本屆參賽作品915件，經過評審團層層討論用心評分，36件作品脫穎而出。頒獎典禮分別揭曉學生組與社會組的金、銀、銅獎、佳作以及網路最佳人氣票選獎，金獎最高獨得20萬元。

監察院表示，社會組金獎得主施盈廷，海報主題為「Speak out! Metoo warriors!」，凸顯近年「MeToo」運動，鼓勵受害者勇敢說出自己的故事。

施盈廷表示，感謝國家人權委員會舉辦這個比賽，也感謝評審的肯定，更感謝陳菊等民主前輩，在過去的犧牲貢獻，讓台灣享有今天的民主。

監察院說，學生組金獎得主許雯婷就讀樹德科技大學視覺傳達系，海報主題為「Cyberbullying Hurts」，詮釋網路不經意的留言，成為暴力的劊子手的嚴重性。許雯婷也表示，感謝評審委員給她的肯定，也很感謝指導老師給她的指導。

人權 陳菊 監察院

延伸閱讀

人權日反省歷史 賴清德：用最大力量團結台灣

人權發展研討會 陳菊：台灣面對氣候變遷刻不容緩

2023人權發展國際研討會 陳菊：氣候變遷適應及減緩需保障人權

見挪威議員 陳菊：中國文攻武嚇假訊息 傷台灣言論自由

相關新聞

侯友宜、傅崐萁造勢湧4萬人 喊明年是戰爭跟和平的選戰

國民黨總統參選人侯友宜今天下午到花蓮，與立委傅崐萁成立聯合競選總部。侯友宜表示，當選後兩岸會和平、經濟繁榮，要建設花蓮交...

陳菊：今天得到人權不代表永遠擁有 要非常珍惜

國家人權委員會今天舉辦「人權75設計起舞Color Our Rights」2023人權海報設計競賽頒獎典禮，主委陳菊開幕...

從陸語文必修選材看台灣課綱爭議 統獨博弈下的文化碎片隱憂

北一女國文老師一席對108新課綱的批判，淋漓盡致地將許多老師甚至是社會大眾胸中的壘塊，一吐而快。但文言文在高級中學課程中的占比問題，早就已經形成了兩組對抗的陣線，成了公說公有理、婆說婆有理的僵持、焦灼狀態，兩個陣線早已失去對話的可能，其結局就是失語，特別是主張恢復並崇奉文言文的這一流派，因為早就在課綱編纂中失勢，多年以來只能埋首於一方陣地裡，陷入集體的沉默。...

美日韓三方會議重申台海和平 外交部：反映國際共識

美日韓三國國家安全顧問在南韓首爾舉行三方安全會議，表達台海安全穩定的重要，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sull...

COP28氣候峰會 11友邦接力為台灣發聲

聯合國氣候變化綱要公約第28屆締約方大會（UNFCCC COP28）11月30日在杜拜開幕，外交部指出，我國友邦包括海地...

立委批交通部漠視行人路權 王國材朝令夕改是道安亂源

民眾黨立委邱臣遠今天說，交通部長王國材屢屢朝令夕改，缺乏政策擔當的勇氣，如何拿掉行人地獄的標籤，交通部整頓道安政策舉棋不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。