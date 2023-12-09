世界人權日 蔡英文：盼轉型正義 讓台灣邁向更公平自由

今天是世界人權日前夕，國家人權博物館舉辦「2023年世界人權日」典禮向政治受難者致敬。蔡英文總統致詞表示，對於受難者，除權利恢復跟賠償，也了解到歷史傷痛及不公不義，必須在轉型正義過程中讓真相更清晰，才能修復傷痕、取得諒解，讓台灣社會更團結、讓台灣的民主更進步。期待轉型正義讓大眾對台灣過往的歷史有更全面的認識，也讓台灣邁向更公平自由的人權社會。

蔡總統表示，政治受難者前輩楊國宇今天向大家訴說在威權統治時期，受壓迫的經歷，也再一次提醒我們，過去的威權統治，對人權、民主和自由的傷害，她要向所有為人權付出的前輩致上最深的敬意。過去這幾年，也因為前輩的支持和幫助，我們一起找到屬於台灣的轉型正義之路，回應社會大眾、也向社會宣示要記得歷史，反省過去，不能夠重蹈覆轍。

蔡英文總統說，在這一天，我們共同檢視政府所推動的人權以及轉型正義的工作，回顧7年多來，政府啟動了系統性的轉型，法制面有促轉條例，政策面則以轉型正義委員會報告，一步步落實轉型正義工程藍圖，像是平復國家不法、回復受難者權利及療癒政治暴力創傷、針對不義遺址進行審定和保存，也將持續地徵集保存政治檔案，成立促進轉型正義基金，挹注各項轉型正義業務的推動。

蔡總統指出，今年轉型正義的里程碑是要落實財產返還的工作，經過權利恢復基金會的調查，通過4件財產返還案件，受難者前輩當年被沒收的財產將返還原始的土地登記，無法原始原物返還的部分，也會以金錢賠償。

此外，今年權利恢復基金會受理了1829件賠償金申請案，包括楊國宇也由政府進行了名譽回復。蔡總統說，目前權利恢復基金會已經核發超過30億的賠償金，除權利恢復跟賠償，我們也了解到歷史傷痛以及過去不公不義，必須在轉型正義的過程中讓真相更清晰，才能夠修復傷痕、取得諒解，讓台灣社會更團結、讓台灣的民主更進步。

在教育和文化層面，蔡英文總統說，今年2月國家轉型正義教育行動綱領已經核定發布，希望藉由教育的深化，促進社會溝通，這些努力都是希望讓不同世代和立場的民眾透過口述、檔案、研究及教育，體認威權體制帶來的危害，進而建立民主價值、強化民主法治的觀念。

她說，期待轉型正義讓大眾對台灣的過往的歷史有更全面的認識，也讓台灣邁向更公平自由的人權社會，讓每一個人都能夠受到民主國家充分的保障，轉型正義的道路，我們可以繼續堅定地、堅持地走下去。

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