暗網兜售監聽資料 國民黨團：怕國人得知非法監聽？

網上出現兜售情治單位掛線監聽資料，法務部回應資料是假的。國民黨團今上午舉行記者會，質疑蔡政府一味以文件出現簡體字，咬定是來自對岸的假訊息、認知作戰，避開文件內容所揭露的監聽對象、電話號碼和執行監聽作業的調查員姓名真偽。蔡政府難道怕國人知道，政府利用檢調正在監聽人民，遮掩政府部門資安防護根本不堪一擊的事實。

黨團副書記長王鴻薇表示，暗網兜售國安、情治、檢調監聽資料事件，問題的重點在於目前所揭露相關被監聽對象，是不是事實？雖然法務部調查局在第一時間予以否認資料遭到外洩；內政部長林右昌說，這些假訊息恐怕也是「3分真、7分假」。林右昌沒有全盤否認這些流出的資料全假，法務部還宣布要懸賞2000萬元，揪出幕後造假黑手。

王鴻薇認為，現在要追究的是，這些兜售的資料，是真？是假？文件所註記的被監聽對象，有民意代表、駐外使節、退休將領，以及政黨人士。若資料顯示的監聽對象為真，那將是一場難以想像的政治風暴。她要求行政院、法務部調查局，不要用所謂的「假訊息」、「認知作戰」帶過。

國民黨立委林為洲表示，據他個人查證，確實有部分執行監聽作業的調查局工作人員姓名在其中，且文件排列格式幾乎相同，等於是整個電腦文件資料複製出來。部分文件還出現調查員在偵辦對象的名字，因為駭客沒有成功賣出，外界還不知文件具體內容，但絕對不像法務部次長蔡碧仲所說，因有簡體字，所以是中共認知作戰的假訊息。

林為洲說，行政院不是有數發部嗎？不是有位號稱IT天才的唐鳳部長嗎，為何遲遲無法查出駭客身分？

國民黨立委游毓蘭表示，情治、檢調單位因辦案需要掛線監聽，一直都存在，近年越演越烈，雖然有「通訊保障及監察法」規範，違法監聽的情事仍然存在。當監聽名單在暗網出現遭兜售後，執行監聽作業的工作人員，也冒出一身冷汗。

游毓蘭指出，台灣的資安實在有夠落漆，從2016年開始，中華郵政商城客戶資料遭到駭客竊取1萬7千筆，從此以後，包括勞動部、內政部、外交部、銓敘部、健保署、台北市政府等政府機關，都發生個資遭駭流出案件。連負責政府部門資安工作的數發部，都遭受到駭客入侵竊取個資。

游毓蘭表示，監聽可區分一般刑事犯罪司法監聽和國安監聽，遭揭露的監聽名單當中，遭監聽對象不僅有刑事上的司法監聽，還有更多屬於國安監聽。根據通訊保障及監察法規定，監聽須由檢察官向法官申請監票，核准後方能實施監聽。國安監聽僅需國安首長核准，但須在48小時之內補送監聽申請，若未獲法官同意，就須立即停止監聽。換句話說，相關監聽資料，也會放在司法院相關電腦資訊中，如此就會有遭駭客入侵的可能。

游毓蘭質疑，難道要等到吹哨人告訴國人民進黨政府正在監聽人民，以看似合法的申請監聽程序包庇不法，遂行政治目的、剷除異己，或是派系鬥爭？民進黨政府有必要對全民說清楚講明白，不能全部賴給「阿共的陰謀」。

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