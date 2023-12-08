殯葬管理條例修正案三讀 殉職警消免費使用公立殯葬設施

臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘與國民黨前黨工許哲賓涉嫌自導自演揭露進口蛋被恐嚇，今年10月初返國後即被收押，傳出日前已交保。行政院長陳建仁今出席人權郵票發行典禮受訪表示，這項自導自演事件是特定政黨為了政治利益，用假消息打擊政府施政，呼籲任何人或政黨不要輕易試法。

2023-12-08 11:57