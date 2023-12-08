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殯葬管理條例修正案三讀 殉職警消免費使用公立殯葬設施
立法院院會今三讀通過「殯葬管理條例增訂第21條之2條文」與「殯葬管理條例部分條文」修正，明定殉職警察、義勇警察、民防人員、消防人員、義勇消防人員或其他依法令從事公務的人員，使用公立殯葬設施免收費用，免費標準，由直轄市及縣市政府定之。
此外，此次修法也明定私立公墓、骨灰存放設施經營者收取管理費，其中65%為日常支出，35%為急難支出，應於金融機構分別開設專戶，並將管理費存入專戶，違者處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期仍未改善者，得按次處罰。
民進黨立委蘇巧慧等人修法的提案要旨中表示，殉職警察、義勇警察、民防人員、消防人員、義勇消防人員或其他依法令從事公務之人員得入祀忠烈祠，並得建立紀念碑或紀念坊，但使用公立殯葬設施並未立法優惠，似有不妥，所以應明定他們使用公立殯葬設施免收費用，以示國家崇敬。
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