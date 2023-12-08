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國家機密保護法修正案三讀 機密30年期限屆滿
立法院會今三讀「國家機密保護法」部分條文修正案，此次乃為配合「政治檔案條例」修法，就國家機密之保密期限進行修正，解除機密的條件逾30年未成就時，視為期限屆滿成就。
涉及國家安全情報來源或管道的國家機密，保密期限自核定之日起算不得逾30年；解除機密的條件逾30年未成就時，視為於期限屆滿時已成就。
但經原核定機關檢討，認有繼續保密必要者，應敘明事實及理由，報請原核定機關或其上級機關有核定權責人員延長。延長期限每次不得逾10年，保密期限自原核定日起算逾60年者，其延長應報請上級機關有核定權責人員核定，每次不得逾10年。
原核定機關或其上級機關有核定權責人員，應於接獲報請後2個月內為核定與否的決定，逾期視為不同意延長保密期限。
此外，由於國家機密已無永久保密，國家機密保護法增訂第39-1條，原依本法核定永久保密的國家機密，應於第12條修正施行之日起二年內，依本法重新核定，其保密期限溯自原先核定之日起算；屆滿二年尚未重新核定者，自屆滿之日起，視為解除機密，依第31條規定辦理。國家機密保密期限已逾30年者，依前項規定重新核定延長保密期限，延長期限應溯自國家機密保密期限屆滿30年之次日起算，依第12條規定逐次核定延長。
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