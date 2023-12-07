立法院今初審通過立法院組織法、公教人員保險法修正案

都說中國大陸是個極權的國家，凡事領導說了算，凡事黨組織決定一切。所以當國企領導與美女下屬手牽手被人拍照上網後，上頭連是否為深偽假造的影片都不查，就宣布免職，理由是敗壞「國家形象」。回頭看我們台灣，究竟是人家沒人權沒民主，還是我們太寬鬆太仁道？

2023-12-07 15:30