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情治機關監聽資料外洩？ 蔡碧仲：假的 懸賞2000萬

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
法務部次長蔡碧仲。記者劉宛琳／攝影
法務部次長蔡碧仲。記者劉宛琳／攝影

臉書社團「爆料公社」昨天爆出情治機關監聽名單，不乏有現任民代和官員，引發討論。內政部長林右昌今指「認知作戰三分真、七分假」；法務部次長蔡碧仲今天在行政院會會後記者會受訪澄清，每次選舉期間都有人散布類似的假訊息，但都是假的。

蔡碧仲表示，這些所謂的監控名單，以及理念和我國相近的國家的外交人員，或是政黨之間每次在選舉間就散布出這樣的假訊息，過去民國110年時也曾出現過類似的，雖然不完全一樣，但都是假的。蔡也指出，該內容有出現一些用語、簡體字等，看起來顯然就是假的。

蔡碧仲說，針對這些假訊息，最高檢察署已責成台北地檢署檢察官積極偵辦，查出幕後到底是誰，因為這是用境外的伺服器放送到社群網站，這很明顯就是假的，就是想去操控。希望國人對這樣惡劣的行為不要去散布，發現有據證要積極檢舉，因而查獲的話可以得到2000萬境外勢力查獲的獎金。

假訊息 蔡碧仲

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