立法院查證立委國籍？林志嘉：執行有困難 採信任原則
每到選舉，參選人國籍議題總成焦點，今天立法院司法委員會審查立法院組織法修正草案等，民進黨立委江永昌質詢，立委到立院僅是勾選是否有外國籍，並簽切結書，未來立院是否可以進行查證。立法院秘書長林志嘉坦言，有執行上的困難，目前採信任原則。
林志嘉表示，對立法委員的國籍規範適用法條為國籍法第20條，若要進行查證，有其執行困難，且如果要變成查證機構，需有更多權責；很多外國政府和台灣沒有邦交關係，只能透過外交部，但外交部在查證上也有很多困難。
林志嘉強調，要立法院去查證有困難，當立委本來就要對人民負責，若欺騙需自行承擔，立法院也可以對其提出告訴。
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