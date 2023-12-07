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IPEF未納台／侯辦：不應讓人民蒙鼓裡

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜表示，產業界面臨五缺危機，但民進黨執政八年來，基礎建設沒有有效解決，甚至能源政策也與國際趨勢背道而馳。記者曾原信／攝影
國民黨總統參選人侯友宜表示，產業界面臨五缺危機，但民進黨執政八年來，基礎建設沒有有效解決，甚至能源政策也與國際趨勢背道而馳。記者曾原信／攝影

國民黨立委參選人指美國印太經濟架構（ＩＰＥＦ）首輪名單未納台灣，總統參選人侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢表示，美國是台灣堅定的盟友，台美關係也至關重要，我們可以理解貿易談判有其困難度，但當民進黨政府可以預知談判結果時，也應該讓國人了解實際狀況，不該為了遮掩早先敲鑼打鼓誤導民眾的大內宣而去刻意拖延隱瞞，讓人民被蒙在鼓裡。

針對民進黨總統參選人賴清德承諾當選後ＧＤＰ不會低於百分之三點五，侯友宜表示，產業界面臨缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才的五缺危機，但民進黨執政八年來，基礎建設沒有有效解決，甚至能源政策也與國際趨勢背道而馳。而對於兩岸的經濟貿易，雖然享受著前朝ＥＣＦＡ的紅利，卻都抱持互不往來的態度、遲遲不通過兩岸監督協議，保持百分之三點五的經濟成長率，根本是「痴人說夢話」。

侯友宜也指出，除了兩岸經濟貿易外，也沒有完成與主要國家的ＦＴＡ簽訂，在區域經濟的貿易協定，更完全都沒有參加，在這種情況下，如何奢談經濟成長率能維持百分之三點五？

侯友宜 民進黨 大內宣 台美關係 賴清德 IPEF

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