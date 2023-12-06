加入IPEF無望？ 政院經貿辦：不該用沙盤推演的文件質疑

針對國民黨台北市立委參選人徐巧芯今揭露行政院政委鄧振中、時任駐美代表蕭美琴，去年4月與美國貿易代表戴琪雙邊視訊的談話要點，指美方顯示不支持台灣加入區域經濟整合，行政院經貿辦公室表示，台美關係的進步不應以一份看似為沙盤推演的參考文件質疑。

政院經貿辦公室表示，台美關係近年來獲得全面性的提升，在經貿、外交等領域都有長足進展，全民都有目共睹；整體而言，台美間在推動經貿及避免雙重課稅方面已有具體進度，也符合國家需要。我國雖然還沒有加入印太經濟架構（IPEF），但在台美21世紀貿易倡議及避免雙重課稅方面都有進展，雙方已經在本年6月1日簽署台美貿易首批協定，美國國會也在委員會無異議通過台美避免雙重課稅的相關法案。

經貿辦指出，爭取更大國際經貿空間是政府重要政策，近年來已有很大進展，例如我國與加拿大在10月24日宣布完成台加投資協議(FIPA)談判，11月8日與英國簽署提升貿易夥伴關係（ETP）協議，都是重要的證明案例。

經貿辦表示，政府對於印太經濟架構（IPEF）會密切注意，依據目前所觀察到的最新發展，尚不會對我國有不利的影響，並強調，台美關係的進步不應以一份看似為沙盤推演的參考文件質疑。

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