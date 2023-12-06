時力公聽會盼立安樂死專法 衛福部指時機未至

台灣即將進入高齡社會，伴隨疾病發生，民眾對於善終需求愈來愈高。在安寧緩和醫療條例、病主法立法後，民間陸續發起安樂死立法公投，前體育主播傅達仁更是身體力行，赴瑞士完成安樂死。時代力量今舉辦「安樂死合法化」公聽會，專家認為台灣應設立安樂死專法才能趕上國際人權大國；衛福部則認為，目前時機尚未成熟。

「安樂死關乎生命品質和尊嚴。」時代力量立法委員王婉諭表示，隨醫療進展，平均壽命延長，如何讓一個人有尊嚴地活著，是現在社會無可迴避的問題。疾病侵擾成為長期痛苦與折磨時，現行「病人自主權利法」、「安寧緩和醫療條例」，也無法滿足病友期待。根據媒體民調，台灣支持安樂死合法化的民眾比例超過7成，卻未見衛福部有相關立法進展，時代力量立院黨團提出安樂死專法草案，盼能促成安樂死合法化。

曾發起安樂死公投的部立台東醫院婦產科醫師江盛表示，安寧緩和條例、病主法只能讓臨終病人拒絕醫療機構的特定急救措施；安樂死是讓有意識的民眾，面臨痛苦不堪、不可治癒的病況，尊重病人自主，以病人為中心，讓其善終，這也是重視民意、民主自由的體現。

江盛表示，西歐的荷蘭、比利時、盧森堡，北美的加拿大、美國某些州都已將安樂死合法化；荷蘭執行安樂死超過20多年，均沒有出現醫師因此入獄的情況。安樂死在技術上沒有問題，困難之處是文化、道德層面需要克服。另，安樂死是促進健保財務正義分配的方式，能夠減少無效醫療、過度護理造成的醫療財務耗費。

台大醫院倫理中心主任蔡甫昌則說，積極安樂死訴求一直存在，歷經長時間立法請求，法務部、衛福部做出的回應仍趨於保守。安樂死立法，不是否定安寧緩和條例的不足，而是希望讓希望有一天能夠使用積極安樂死的病人，能夠使用這條法律，兩者並不互斥。

在安樂死的討論中，宗教是一大重點。蔡甫昌認為，不論有神宗教，或是佛教的慈悲觀點，因立安樂死專法法國家多為基督教國家，應該能在信仰上找到合適的開示方法。

衛福部醫事司專委郭威中表示，人口快速老化，衛福部重視老年照護品質提升，為了尊重病人自主，台灣推動安寧緩和醫療條例、病人自主權利法，民眾可在意識清醒時簽署文件，效力延續至失去決定能力時，拒絕特定醫療行為。

郭威中說，台灣簽署安寧緩和條例文件，拒絕心肺復復甦術（DNR）民眾人數大約89萬人，占比3.9%；病主法簽署預立醫療決定書（AD）的民眾，更是僅有6萬人，且年齡層偏高。衛福部透過問卷調查發現，民眾對生死議題觀念薄弱，近年強化生命教育，推動生死議題倡議。

郭威中指出，衛福部已委託安寧緩和醫學會對全台民眾進行問卷調查，並由醫師公會全聯會對全台醫師進行調查，了解民眾對病主法、安樂死的看法，預計第一季完成並公布結果。台灣善終三法推動，是循序漸進，在民眾對於相關概念有足夠理解後，再進入下一階段，安樂死專法還有待凝聚社會共識。

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