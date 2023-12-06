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推動40年 營養專法今通過立院初審

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
立法院社福及衛環委員會今通過「營養及健康飲食促進法」逐條審議。記者鄒尚謙／攝影
立法院社福及衛環委員會今通過「營養及健康飲食促進法」逐條審議。記者鄒尚謙／攝影

歷經40年推動「營養及健康飲食促進法」今通過立法院社福衛環委員會初步審查，從原先行政院版本的5章、26條更動為5章27條，大致上皆以行政院版本通過。國健署副署長賈淑麗表示，經過立委討論後，將預算編列、公衛師入法，評鑑制度改為輔導與獎勵機制。

今日立院社福及衛環委員會進行「營養及健康飲食促進法」逐條審議，行政院版加上立法委員、黨團提案本本多達14版，審議過程多針對用字、順序進行討論，不過在民進黨立委吳玉琴、林淑芬、莊競程，以及時代力量黨團的版本中，加入了「編列預算」的條文。

國健署長吳昭軍表示，今年針對營養、健康食品推廣部分國健署已編列1.2億預算，明年更擴編到2.3億，即使未有修法，國健署身為主責的行政機關，都會爭取預算，建議不用增列該條文。

不過吳玉琴說，原住民健康法、口腔健康法等法同樣都有列出該宣示性的條文，為了表明政府對於營養健康的態度，仍希望夠將預算的編列納入該法當中。最終在吳玉琴、陳靜敏以及召委邱泰源共識下，新增該條文入第8條。

國健署副署長賈淑麗說，原先各個業務職掌中沒有明訂要編列預算，但經過立委建議，增列第8條，將預算編列的概念納入該基本法，日後將更有法源依據爭取經費；不過國健署明年從1.2億擴編到2.3億，將原本43個社區營養中心聘用的64位營養師，增加到120位，以及相關獎勵措施。

賈淑麗表示，本次逐條審查95%都按照行政院版本通過，主要新增了預算概念，以及新納入醫事人員的「公衛師」也列入該法當中；而評鑑的概念則改為較為溫和的「輔導及獎勵」，並提供從業人員相關教育訓練。

「本法推動40年過程相當辛苦。」賈淑麗說，從民國70多年開始由營養界前輩推動，民國89年開始積極送往行政院，但中間遇到屆期問題等等，不斷延宕，也讓國健署彙整資料時的困難；111年4月國健署將第八版送至行政院，經過院本修改今年11月首次送往立院審查，過往僅進行法案答詢，是首次的逐條審查，由於各黨籍立委共事相當高，希望本屆會期能夠通過三讀。

國健署 行政院 健康飲食

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