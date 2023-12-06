衛福部官員新北任職期間熱戀女下屬 薛瑞元：錯了就改暫不處置

根據媒體報導，衛福部秘書處長許朝程傳出婚外情，與任職於新北市衛生局期間與陳姓女下屬熱戀。衛福部長薛瑞元今出席立法院社福衛環委員會前受訪表示，暫時不會對許進行調查或其他處置，私領域的問題由他自己面對，錯了就改。

鏡週刊昨報導，許朝程在新北市衛生局任職時，就與陳姓下屬在衛生局內遭盛傳有曖昧之情，兩人同進同出，並有新北市同仁爆料，不巧看到二人於辦公室內的通訊對話，互稱老公、老婆。許今年6月起從轉任至衛福部擔任秘書處長。

對此，網友熱議婚外情已成為衛福部的傳統。薛瑞元今早出席立法院社福衛環委員會前接受媒體聯訪時回應，許處長的事件是私領域的事，應由他本人面對與解釋，錯了就改；而衛福部會觀察本事件是否影響到公務上的表現，暫時不會請他來調查以及其他處置。

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