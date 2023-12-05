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受頒睦誼外交獎章 捷克參院外委主席費雪：台捷是夥伴

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
外交部長吳釗燮（右）頒贈睦誼外交獎章予捷克參議院「外交、國防暨安全委員會」主席費雪（Pavel Fischer）（左），對於增進中華民國（台灣）與捷克共和國關係竭心盡力，貢獻卓著。中華民國（台灣）外交部依外交部專業獎章頒給辦法規定，特頒贈睦誼外交獎章，以表彰其卓越貢獻。記者蘇健忠／攝影
外交部長吳釗燮（右）頒贈睦誼外交獎章予捷克參議院「外交、國防暨安全委員會」主席費雪（Pavel Fischer）（左），對於增進中華民國（台灣）與捷克共和國關係竭心盡力，貢獻卓著。中華民國（台灣）外交部依外交部專業獎章頒給辦法規定，特頒贈睦誼外交獎章，以表彰其卓越貢獻。記者蘇健忠／攝影

外交部長吳釗燮頒贈睦誼外交獎章予捷克參議院「外交、國防暨安全委員會」主席費雪（Pavel Fischer），對於增進中華民國（台灣）與捷克共和國關係竭心盡力，貢獻卓著。中華民國（台灣）外交部依外交部專業獎章頒給辦法規定，特頒贈睦誼外交獎章，以表彰其卓越貢獻。

外交部發布新聞稿指出，費雪（Pavel Fischer）5日至7日訪台，就台捷雙邊關係及區域安全等議題交換意見。費雪至為友台，曾在2020年促成捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil，又譯：韋德齊）訪台，並在疫情期間積極推動捷克捐贈台灣疫苗，也曾多次主導捷克參議院通過友台決議，以及支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等。

費雪先前曾陪同參韋特齊訪台，這是他第2次來訪，期盼更瞭解台捷合作現況，以持續協助拓展及深化2國在各領域的實質合作。外交部指出，台灣與捷克是理念相近夥伴，近年雙邊關係在政治、經貿、交通、科研、文化等領域交流密切，參眾議長接連訪台，雙方簽署了30多項瞭解備忘錄進行合作，今年7月台北－布拉格直航開通後，更拉近2國距離，雙方將持續以共享價值為基礎，發展更緊密的合作夥伴關係。

外交部長吳釗燮頒贈睦誼外交獎章予捷克參議院「外交、國防暨安全委員會」主席費雪（Pavel Fischer），對於增進中華民國（台灣）與捷克共和國關係竭心盡力，貢獻卓著。費雪（Pavel Fischer）夫婦5日至7日訪台，就台捷雙邊關係及區域安全等議題交換意見。記者蘇健忠／攝影
外交部長吳釗燮頒贈睦誼外交獎章予捷克參議院「外交、國防暨安全委員會」主席費雪（Pavel Fischer），對於增進中華民國（台灣）與捷克共和國關係竭心盡力，貢獻卓著。費雪（Pavel Fischer）夫婦5日至7日訪台，就台捷雙邊關係及區域安全等議題交換意見。記者蘇健忠／攝影
捷克參議院「外交、國防暨安全委員會」主席費雪（Pavel Fischer）獲頒贈睦誼外交獎章，對於增進中華民國（台灣）與捷克共和國關係竭心盡力，貢獻卓著。記者蘇健忠／攝影
捷克參議院「外交、國防暨安全委員會」主席費雪（Pavel Fischer）獲頒贈睦誼外交獎章，對於增進中華民國（台灣）與捷克共和國關係竭心盡力，貢獻卓著。記者蘇健忠／攝影

捷克 外交部

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