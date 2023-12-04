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邱顯智指控林志潔升等著作「一稿兩用」 當事人否認

聯合報／ 記者林銘翰王駿杰／台北-新竹即時報導
時代力量立委邱顯智（左）上午在立法院舉行「一魚兩吃，還是一稿兩用？林志潔教授升等論文竟大幅複製貼上指導學生碩士論文」記者會，說明接獲檢舉，民進黨新竹市立委參選人林志潔身為於2016年申請教授升等送審的參考著作中，竟有大幅複製貼上早於該著作出版之指導學生碩士論文的情形。記者林伯東／攝影
時代力量立委邱顯智（左）上午在立法院舉行「一魚兩吃，還是一稿兩用？林志潔教授升等論文竟大幅複製貼上指導學生碩士論文」記者會，說明接獲檢舉，民進黨新竹市立委參選人林志潔身為於2016年申請教授升等送審的參考著作中，竟有大幅複製貼上早於該著作出版之指導學生碩士論文的情形。記者林伯東／攝影

時代力量立委邱顯智今天說，民進黨新竹市立委參選人林志潔在2016年申請教授升等送審的參考著作，大幅複製貼上早在該著作出版的指導學生碩士，林志潔應該對外說明真相，呼籲教育部立即介入調查，民進黨主席賴清德應秉持最高學倫標準處理。

但林志潔回應說，她於2015年6月提出升等，依學校升等辦法，申請人從過去發表的文章中，選擇一到兩篇的代表作，除代表作外的其他發表文章，則列為參考著作，該文因屬升等副教授後的作品，因此列為參考著作。邱顯智所指的文章並無所謂一魚兩吃的問題。

她所著「內線交易實際知悉要件與心證門檻」一文，是當時國科會研究計畫案「面對財經犯罪」的研究範圍之一，該文撰寫她是唯一且實際作者。協助的張姓碩士生為科技部研究案的研究助理，她感謝張同學與其他研究助理的蒐集整理資料，而完成本文後她於2013年投稿月旦法學，後經審查與修改，於當年11月號刊登，當時在文內也特別感謝張同學協助這項研究的辛勞。邱顯智所指文章並無所謂一魚兩吃的問題。

邱顯智上午在立法院舉行記者會指出，他的辦公室近期接獲檢舉，陽明交通大學科法所特聘教授林志潔在2013年11月出版的期刊論文，與同年9月出版的共同指導張姓學生碩士論文，有許多內容高度雷同。經過比對軟體初步分析，兩篇相似度高達51％。

律師曾威凱說明，經過詳細比對可以發現，兩篇論文從研究問題、多處論證、研究結論到引註都高度雷同，很多地方幾乎是完全複製貼上，顯見絕非單純學生幫忙老師整理資料這麼簡單，因為連研究結論都有雷同之處。

曾威凱質疑，如此高度的雷同，已經有嚴重的一魚兩吃、一稿兩用的嫌疑，當然最重要的關鍵在於，到底誰才是真正的作者，如果單從上述幾點來看，不禁令人懷疑林志潔的期刊論文，實際上是出自其學生之手。

邱顯智認為，邏輯上只存在四種可能，第一，兩篇雷同的文字都由學生撰寫，同時也被老師拿去投稿；第二，兩篇雷同的文字都由老師撰寫，學生用老師寫的內容當碩士論文，經過審查通過給予學位；第三，學生先撰寫完成，老師抄寫內容投稿期刊；第四，老師先撰寫完成，學生的碩士論文抄寫老師的內容，經過審查通過給予學位。

邱顯智指控，無論是這四種的哪一種，都已經嚴重違反學術倫理，甚至是教授升等資格，教育部都必須介入調查，接下來他會把相關資料，全部交給教育部，交由教育部調查清楚實際的狀況，同時呼籲當事人配合調查。

邱顯智表示，林志潔具有高度的法學專業，絕對有能力親自撰寫論文，如果有拿學生撰寫的成果，掛名投稿一稿兩用、一魚兩吃的情形，已經嚴重踩到師生倫理、學術倫理的紅線，本質上就是在欺壓年輕研究生，林志潔應該盡快出面說清楚。　

邱顯智呼籲，此案的學術倫理爭議，涉及教授升等資格審查，事關重大，包括行政院長陳建仁、教育部長潘文忠都要展開調查，釐清真相，如果有違反「專科以上學校教師資格審定辦法」，應該依規撤銷其教授資格。

邱顯智也說，林志潔是高度專業的教授，更有中央廉政委員等身分，同時也是民進黨政府長期倚賴的學者，學者用學生論文內容一魚兩吃，比起過去民進黨學位論文抄襲的爭議，更加嚴重許多，賴清德務必要用最高標準妥善調查與處理。

林志潔今天說，張姓碩士生是於2013年暑假期間以「內線交易可罰性基礎及現行規範效果分析─賽局論為中心」為主題完成論文，其在論文中特別提到本文關於內線交易的見解，多處參考林志潔「內線交易實際知悉要件舉證與心證門檻」一文，並說明該文是在審查出版中，因此暫時無法引註確切的期刊刊號、年月和頁數。

林志潔說，她於2015年6月提出升等，依學校升等辦法，申請人從過去發表的文章中，選擇一到兩篇的代表作，除代表作外的其他發表文章，則列為參考著作，該文因屬升等副教授後的作品，因此列為參考著作。邱未能就市民權益、市政建設與法制革新進行論述，反以烏龍爆料方式，牽連優秀的畢業學生和法律同道，身為律師，選擇用選舉操作對他人進行抹黑，令人遺憾。

林志潔 邱顯智

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