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【專家之眼】連服貿都搞不定 還想加入CPTPP

聯合報／ 曾志超/中華經濟與金融協會副秘書長
ＣＰＴＰＰ是全球最嚴格的貿易協議，內容高達30章。圖／聯合報系資料照片
ＣＰＴＰＰ是全球最嚴格的貿易協議，內容高達30章。圖／聯合報系資料照片

全球最高標準的貿易協議-跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）七月召開部長級會議前，行政院經貿辦總談判代表鄧振中表示，台灣準備好了。但是執政黨連門檻極低的兩岸服務貿易協議，都視為洪水猛獸，要加入ＣＰＴＰＰ簡直是痴人說夢話。

首先，比較二者的開放程度，ＣＰＴＰＰ是全球最嚴格的貿易協議，內容高達30章，除了一般FTA的貨品貿易之外，還有最嚴厲的原產地規則、投資、貿易救濟措施、跨境服務貿易、政府控制事業（SOEs）、政府採購、勞工、環境、競爭政策、中小企業、透明化與反貪腐、法規調和以及爭端解決等，其中服務業亦要求高度自由化，被國發會認定為主要影響產業之一。

其次，我涉及貿易障礙爭議：從2013年簽訂的兩岸服務貿易協議觀之，我對大陸開放64項服務業項目，該64項早已對其他國家開放，其中27項台灣已對大陸開放，只有37項屬於新增或擴大對大陸開放項目，開放的項目主要為世界貿易組織（WTO）入會承諾，只有19項超越我國在WTO的承諾(即WTO+)；大陸對我開放80項服務業項目，均為WTO＋。易言之，大陸對開放幅度大了許多，我對陸開放項目，早已對他國開放，服貿未生效，我未履行WTO開放承諾，實際上已對陸形成貿易壁壘。

第三，中國大陸態度：兩岸的CPTPP申請案，今年都已確定無法成立談判工作小組，蔡政府雖宣稱有許多國家支持我國加入CPTPP，惟至今仍沒有會員國公開支持，更傳出澳洲以及日本政治人物提出反對意見；而大陸已獲越南等會員國支持，且CPTPP與RCEP有包含日本、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南與汶萊等七個會員國重疊，與大陸貿易關係密切，並逐漸與澳洲、日本等國的關係也逐漸緩解。縱然國內有許多人認為，大陸市場開放程度低，難以符合CPTPP的標準。不過因為兩岸關係惡化，就算中方自己無法加入，大陸憑藉著國際經貿影響力，就足以干擾台灣的入會審查。

民進黨一方面期待加入高標準的CPTPP，不惜大幅開放包含服務業市場，以化解貿易邊緣化的危機，並主動宣布有安全疑慮的美國萊豬與日本福島食品，惟至今仍無法獲得任何會員國的支持，加入遙遙無期。

另一方面，我方至今對大陸仍有2509項貨物以及大量的服務業未開放，這些貿易壁壘已明顯違反WTO「非歧視原則」等原則，牴觸入會承諾，服貿開放項目大都屬於ＷＴＯ承諾項目，就算沒有服貿，陸方仍得透過世貿組織爭端解決機制，要求開放市場履行入會承諾。

執政黨採雙重標準，刻意誇大服貿開放市場的衝擊，卻對全面自由化的CPTPP影響視而不見，嚴重誤導民眾判斷。此舉雖有助於該黨選情，然惡化兩岸關係，波及ＥＣＦＡ，極有可能訴諸ＷＴＯ要求解除貿易壁壘，還將動用國際關係阻撓我ＣＰＴＰＰ的申請案，傷害國家利益。

WTO 日本

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