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潘孟安 被爆入住綠能廠商豪宅

聯合報／ 記者侯俐安蔡晉宇丘采薇／台北報導
民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安。記者潘俊宏／攝影
民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安。記者潘俊宏／攝影

去年九合一選舉後，屏東縣前縣長潘孟安未入閣，選擇加入民進黨總統參選人賴清德團隊，擔任競選總幹事，全心為賴輔選。不過，國民黨立委王鴻薇接獲爆料，潘孟安北上輔選後，入住綠能廠商「力能能源科技」董事長楊宗名下豪宅、位於萬華的「力麒御品」，一戶要價五千多萬元。

王鴻薇今天將舉行記者會質疑此事。據王鴻薇獲得情資，潘孟安北上後原本住飯店，但五、六月以來搬進力麒御品五樓；從實價登錄網站可見，房價近兩年約在五千一百萬至五千六百萬元左右。由於潘孟安財產申報並無此處，該戶權狀顯示，含公設共五十三坪，另在地下四樓有兩個停車位，所有人為楊宗。

據查，楊宗既是力能能源董事長，也是天方能源科技股份有限公司法人代表。力能能源近年在屏東縣拓展光電事業，天方能源則是力麗集團旗下力麒建設關係事業。

王鴻薇質疑，潘孟安作為賴清德的左右手，若接受財團供養，本身就已不妥，更何況潘過去在屏東縣長任內，力麗集團旗下能源公司天方、力能，也在屏東發展光電，與潘淵源不淺；是否有政商勾串問題應受檢驗，潘孟安也應說清楚。她質疑，賴清德身旁大將與財團關係千絲萬縷，「難道是把潘孟安當白手套嗎？」

潘孟安 昨未回應

針對王鴻薇質疑雙方關係，潘孟安昨天沒有回應。不過，據了解，王鴻薇今天記者會結束之後，潘孟安會有所說明。

力麒建設高層則表示，力麒建設沒有任何藍綠與黨派背景，楊宗不認識潘孟安，是楊宗因為孩子要結婚，房子太小住不下，搬到新莊比較大的房屋，方便小孩結婚使用；潘孟安因在台北沒有落腳處，透過朋友知道莒光路有一間房子要出租，正是楊宗的房子，才由助理出面承租。

本報記者近兩個月多次直擊，潘孟安搭司機開的座車從力麒御品出入。

十月卅日上午九時卅分，潘孟安的銀灰色凌志座車從力麒御品地下停車場緩緩駛出，避開八、九時擁擠的尖峰時刻，座車迅速從莒光路左轉中華路，載潘孟安上班。

力麗集團過去被視為民進黨金主，近年跨足綠能、再生水、廚餘回收等公共事業，集團前負責人郭銓慶則被認為與民進黨新潮流派系交好，也曾捲入扁家涉貪案，後來聲請認罪協商；立委賴品妤的媽媽吳如萍曾是力麒建設獨董，後來退出。

力麒高層表示，民進黨執政未對綠能公司造成任何收益，卻總是「每到選舉就會被拉出來鞭打一次」，對於再被視為親綠集團提出嚴正抗議。

潘孟安 王鴻薇 賴清德 九合一選舉 2024總統選舉

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