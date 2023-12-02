孫曉雅：美國強化與台灣社會對話往來 對抗假訊息
台灣總統選舉下月舉行，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）接受美國全國公共廣播電台（NPR）專訪說，美國會加強與台灣社會的對話往來，以對抗假訊息和宣傳戰，並重申美國提供台灣防衛性武器的承諾。
疑美論在今年初一度成為總統選舉的話題，孫曉雅曾透過媒體訪問傳達美方立場，她當時說，言論自由的部分精神包含保護懷疑論調，她的工作是釋疑，而非說對方是假消息。
孫曉雅告訴NPR，對抗假訊息及宣傳的做法是對話、互動，以及推動媒體識讀。
NPR本周訪問孫曉雅，1日刊出採訪內容。
針對北京要求美國停止對台軍售，孫曉雅表示，美國的一個中國政策是一貫持續的，這獲得了跨黨派的支持，且未曾改變；美國出售防衛性武器給台灣，與台灣面臨的威脅程度有關，這是美國的承諾，且不打算改變。
至於台灣的安全風險，孫曉雅說，計畫、訓練到蓄勢待發是有差別的，中華人民共和國自己也說偏好和平統一，而美國自信認為台灣並未面臨立即的威脅或侵略。
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