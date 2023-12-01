立法院今天三讀通過刑事訴訟法 新增心理師拒絕證言權

立法院今天三讀通過修正刑事訴訟法，增訂心理師拒絕證言權，且為周全檢察官可用於緩起訴處分的處遇措施，列入心理治療和諮商。

這次修法有多項條文進行文字修正，例如將精神障礙改為身心障礙等。現行刑事訴訟法第182條規定，證人為醫師、藥師、律師、辯護人、公證人、宗教師、會計師或其業務上佐理人或曾任此等職務的人，就其因業務所知悉有關他人秘密的事項受訊問者，除經本人允許者外，得拒絕證言。

為配合上述職業上信賴關係及保密義務規定，避免刑事訴訟程序發生義務衝突情形，參考德國刑事訴訟法等相關規定，提出本次修法草案，增訂心理師拒絕證言權。

三讀條文規定，被告因精神或其他心智障礙，致不解訴訟行為意義或欠缺依其理解而為訴訟行為的能力者，應於其回復以前停止審判；有此停止審判等原因者，當事人、辯護人或輔佐人得聲請停止審判。

此外，三讀條文對鑑定制度做出重大變革，包括被告、辯護人及得為被告輔佐人之人，於偵查中可以請求鑑定，檢察官在偵查中選任鑑定人前，得予被告及其辯護人陳述意見的機會。

三讀條文規定，被告因精神或其他心智障礙，以致不解訴訟行為意義或欠缺依其理解而為訴訟行為能力者，應於其回復以前停止審判；有此停止審判等原因者，當事人、辯護人或輔佐人得聲請停止審判。

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