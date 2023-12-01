傳經貿辦文件外流 鄧振中：中國搗蛋影響不了台灣成果

台灣積極與他國簽署與拓展雙邊貿易談判協定，但日前傳出行政院經貿辦公室有文件有流出，行政院政務委員鄧振中今天接受自由時報「官我什麼事」專訪時被詢問是否與中國介入有關，他表示，不只台灣，世界各國都有來自中國竊取國家、商業機密的問題；但鄧振中也說，台灣的經濟力量不容忽視，中國的搗蛋影響不了台灣的經貿成果。

鄧振中表示，中國利用民主制度的開放跟透明，當然會採取各式各樣的手段，但重點在於台灣自己要很警惕，「我們從上次有這種傳聞以後，我想各單位都會非常非常的謹慎」。

鄧強調，來自於中國的干擾避免不了，中國一直對世界上所有的國家強烈的表示，不應該和台灣發展官方關係，那這個貿易協定就是官方關係。但各國一定也可以看得出來，台灣是個很重要的力量，台灣在很多方面的經濟力量不容忽視的，所以跟台灣發展官方關係，是符合各國的利益。

鄧振中批評，中國的要求也沒有道理，他有什麼道理去指揮其他國家怎麼來發展他自己的國際關係、怎麼樣來爭取自己的經濟利益。中國會寫文件給這些其他的國家表達反對。

鄧振中以立陶宛為例，立陶宛要和台灣發展關係，中國就去制裁立陶宛，用一些完全不符合國際貿易規範的這個手段來制裁對方，中國的這些作為就是要恐嚇其他國家，不可以跟台灣發展關係。但是如果看台灣整體國際關係的發展，他這個手段在很多地方是沒有辦法得逞的。

鄧振中說，中國會搗蛋、干擾，但是他影響不了台灣的成果。所以政府會繼續努力下去，用台灣的經濟實力做後盾，讓台灣和其他國家的經貿關係，能夠很穩定的往前去發展。

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