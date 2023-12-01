台灣大選即將到來！Google宣布廣告政策調整 12月15日生效

因應台灣即將到來的大選，Google今（1）日宣布，將於本（12）月15日起實施新版政治內容政策，並針對台灣的選舉廣告新增限制。

Google表示，禁止於台灣境內利用Google平台發送下列選舉廣告內容，廣告裡面若含有「政黨、現任民選公職人員、或以下各公職之候選人：總統、副總統、立法委員、直轄市議會議員、縣（市）議會議員、鄉（鎮、市）民代表會代表、直轄市山地原住民區民代表會代表、直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長、原住民區長、村（里）長。」等內容，都將被禁止。

Google表示，先前已完成台灣選舉廣告客戶驗證規定的帳號，將會被轉換成廣告主驗證計畫內的帳號，用戶無需執行額外操作；另外，已於廣告透明度中心揭露的台灣選舉廣告，將會持續保留對外開放。

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