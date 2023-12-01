何時加入CPTPP？鄧振中：爭取12會員國共識要繼續努力

亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，台灣積極與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國接觸，尤其在台美簽署貿易倡議協定，何時能加入CPTPP，行政院政務委員鄧振中接受自由時報「官我什麼事」專訪表示，台灣過去的管理和貿易紀錄良好，但就爭取CPTPP的12個會員國共識的方面，仍要繼續努力。

鄧振中表示，絕大部分CPTPP的會員都有機會見面，且都有機會討論這個問題，美國和台灣簽的協定內容是對外公布的，他相信世界上的國家都會去研究。大家看完後對台灣一定是有一個很清楚的印象，台灣的管理、治理和國際化絕對跟得上國際的水準，對於爭取各國的支持一定有很大的幫忙。

鄧振中強調，台灣過去執行貿易協定的紀錄非常良好，沒有和哪個國家簽了約以後不去履行的，或是偷人家的智慧財產權，台灣不做這些事情。其他條件方面，可能台灣要再做很多很多的努力，就是現在CPTPP加了英國就12個會員，大家要有共識，接下來可能就是爭取共識的這一方面要繼續努力。

此外，加拿大是明年CPTPP的輪值主席，記者詢問，台灣跟與拿大的投資促進及保障協議（FIPA）已談定，大概什麼時候會簽署？是否有助於台灣加入CPTPP？鄧振中表示，現在加拿大的律師跟台灣的律師正在把一些文字確定好，應該就可以簽了，他也不預期會拖太久。

鄧表示，加拿大是明年CPTPP的主席，這個約也是加拿大重新檢討他的對外投資協定的政策以後，簽的第一個協定，所以加拿大方面也很滿意，「我想對台灣參加CPTPP應該是絕對有幫助的」。

而針對美國倡議的印太經濟架構（IPEF），在這次APEC峰會期間也有召開部長級會議，台灣是不是有在會議期間也表達加入的意願？鄧表示，台灣希望有機會在適當的時候參加IPEF，相信大家都知道。當然就台灣而言的話，假如簽出來的東西對台灣有幫助，那當然台灣就快一點去做；假如它簽出來的東西看起來也還好，對台灣沒有什麼負面的影響，那還有其他優先的事情要去忙。到目前看起來的話，IPEF並不會妨礙到台灣政策的推動，所以就按部就班的來進行。

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