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美國退伍軍團協會見蔡總統 期待與台灣新駐美代表合作

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見美國退伍軍團協會席海華總會長，感謝協會長期以來對台灣堅定的支持。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見美國退伍軍團協會席海華總會長，感謝協會長期以來對台灣堅定的支持。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見美國退伍軍團協會席海華總會長，感謝協會長期以來對台灣堅定的支持。她表示，透過與協會的交流，讓雙方共同提升對退伍軍人的照顧。退輔會將持續精進各項政策，提供榮民前輩和退除役官兵更好的服務，她也期盼台灣和美國不論是在退伍軍人事務或國防議題上，都能持續增進交流合作。

席海華則感謝蔡總統及政府團隊的接待，也感謝我駐美國代表處代表的努力，並期待與接任駐美代表一起合作。

蔡總統致詞時表示，美國退伍軍團協會與退輔會有著超過60年的深厚友誼，今天非常歡迎席海華（Daniel J. Seehafer）總會長率團來訪。訪賓都是第一次訪問台灣，相信透過這次的行程將更加認識台灣，以及見證雙方合作的成果。

蔡總統藉此機會感謝美國退伍軍團協會多次通過決議文，支持美國政府和台灣深化經濟和貿易關係，展現協會長期以來對台灣堅定的支持。

蔡總統提到，協會對退伍軍人有著全方位的服務和照顧，透過與協會的交流，退輔會也持續精進各項政策，提供榮民前輩和退除役官兵更好的服務。

蔡總統指出，為了促進退除役官兵穩定就業，台灣已經將「就業穩定津貼」入法，退輔會也和大專院校、企業合作，保障退除役官兵相關的權益。

蔡總統指出，針對榮民前輩和官兵的健康照護，榮民醫院也持續提升各項醫療服務。像是訪賓明天將參訪的台北榮總，致力於智慧醫療的發展。即使在疫情期間，北榮也沒有停下腳步，成立「醫療人工智慧發展中心」，加速智慧醫療的應用。

蔡總統表示，她相信台灣在智慧醫療上的發展，能和美國分享經驗，讓雙方共同提升對退伍軍人的照顧。她並期待台灣和美國不論是在退伍軍人事務或國防議題上，都能持續增進交流合作。最後，她也祝福席海華及訪賓訪問圓滿順利。

隨後席海華表示，美國退伍軍團協會對台灣有長期的承諾，自1953年起，總會長即開始訪台，到亞太地區訪問也成為協會的主要行程。他也要感謝在疫情初期、美國封城期間，個人防護裝備還十分匱乏時，台灣捐贈協會25萬片口罩。

席海華指出，美國退伍軍團協會除推動並提倡退伍軍人權利外，國家安全也是協會的4個重要宗旨之一，並將持續參與亞洲地區重要事務。

席海華表示，台美關係是印太地區的和平支柱及友誼象徵。今年，美國退伍軍團協會重申對台灣自我防衛及參與國際組織的支持，並希望維持和平與穩定。該協會有個非常重要的宗旨，即「改變生命及拯救生命」。相信能在此基礎上持續發展彼此關係，這也是所有台灣人與美國人都想達成的目標，大家可以共同努力。

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