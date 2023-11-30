蔡英文稱大陸目前不會侵台 賴士葆：民進黨自我矛盾

蔡英文總統以視訊方式接受紐約時報專訪，提到中國目前正面臨內部難題，目前不太可能入侵台灣。國民黨團總召曾銘宗認為，這是卸責兩岸關係危險的說詞；國民黨立委賴士葆說，這是民進黨的自我矛盾；國民黨立委李貴敏提醒，不知中國大陸內部真實情況，勿落入俄烏戰爭式的誤判。

蔡英文在專訪表示，目前中國領導階層面臨來自內部的極大挑戰，她認為現在也許不是他們考慮大規模犯台的時機。主要是因為國內經濟、金融和政治挑戰，還有國際社會已大聲呼籲及清楚表明，戰爭非選項，和平與穩定符合所有人的利益。

曾銘宗說，講「目前」不精確，究竟是今天、明天還是後天，或是幾個月後。不精確，是因為資訊取得的關係，還是稍有故意。不管如何，事實是馬政府執政八年，台海是世上最和平穩定的地方，蔡英文執政七年多把台灣帶入兵凶戰危，成為世上最危險的地方。蔡英文可能是在卸任前，作為將台灣帶入兵凶戰危的解套。

賴士葆認為，這是自我矛盾，民進黨打抗中牌，抗中牌就代表中國大陸有威脅。事實上，國防預算創天價，超過六千億，兵役從四個月延長到一年，而且美國要一個縣市增加一個飛彈營，部署標槍飛彈，把台灣武裝化，準備進行巷戰。這就是準備要打仗，稱大陸無能力犯台，既然如此，何必要做這些？這是矛盾現象，完全選票考量，怕抗中保台牌今年沒辦法打，芒果乾今年賣不動，民進黨總統參選人賴清德的民調上不太去，這是主要原因。所以，改變方式，要大家安心。

賴士葆強調，他跑選區時選民告訴他，過去投票時都是父母教孩子如何投票，孩子不一定聽，現在反過來，是孩子問父母怎麼投票，因為怕打仗。

李貴敏說，民進黨做的很多東西都是在備戰，備戰跟避戰不一樣，備戰有其必要性，最重要的其實還是在避戰，要準備必要的防衛，但不應挑釁。蔡英文提到中國大陸對我方選舉的干預，但無講到別的國家對我方選舉的干預，別的國家肯定有偏好的參選人，要用智慧選擇對我方有利的領導人，而非屈服於外界。至於蔡英文講到中國大陸的內部問題，可能導致大陸不會在此時間出手，這倒未必，因實際情況不得而知，認為不會在此時動手，可能落入俄烏戰爭、以巴戰爭的錯誤預期。