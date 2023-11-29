黨政人士：李淳派駐歐盟兼駐比代表 積極經營台歐關係

總統府今天宣布，蔡英文總統任命外交部政務次長李淳擔任駐歐盟兼駐比利時代表。黨政人士指出，李淳積極經營台歐關係，在政務次長任內約10個月時間，曾多次訪問歐洲國家，並且應邀參加歐洲各式重要國際論壇。李淳為人隨和、幽默健談、無官僚氣息，上任後很快就與歐洲各國駐台代表打成一片，建立深厚情誼。

黨政人士也說，李淳今年2月接任外交部政務次長，曾任職中華經濟研究院WTO（世界貿易組織）及RTA（雙邊及區域貿易協定）中心副執行長，為知名國際經貿專業學者。李淳擔任外交部政次期間，負責督導北美、歐洲及經貿外交業務，雖然過去沒有擔任公職經驗，但其態度積極認真，思慮敏捷，且善於溝通協調，工作表現已深受政府高層的肯定。

黨政人士也說，李淳具備溝通長才，且英語能力良好，擔任政務次長期間陸續接受國內外媒體專訪，能夠清楚、有條理地論述政府立場與政策。李淳在擔任政次任內，已接受8家國內媒體專訪，外國媒體專訪累計16場次，主要為歐洲地區媒體。

黨政人士也表示，歐盟國家高度重視台海和平安全，且歐洲現為台灣最大的外資來源地，李淳所擁有的跨領域國際經貿專業、對外溝通長才，以及在外交部任職期間所累積的豐富歐洲政務經驗，受到層峰青睞，成為派駐歐盟的最佳人選，預期可以持續深化與歐盟及歐洲國家互動合作，為台灣爭取更多歐洲友人支持，全面提升台歐關係。

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