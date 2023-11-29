遭控替財團擋揭保法 民眾黨：吳春城已退出戰國策運作

時代力量立委邱顯智今天說，民眾黨提名戰國策傳播集團董事長吳春城參選不分區立委，但是戰國策長期接受永豐集團的委託，執行監測、阻擋「揭弊者保護法」立法的專案，其中特別鎖定時代力量前立委黃國昌的吹哨者保護協會，還有時代力量的動向。

戰國策傳播集團發言人黃采緹表示，戰國策傳播集團為商業公司，為客戶提供合法合規之各種服務，外界如有不實惡意指控，將保留法律追訴權。

民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人戴于文今天表示，稍早有跟吳春城聯繫，吳告知已經沒有參與戰國策運作，不清楚對永豐金委託案件細節。

時代力量上午在立法院舉行記者會，邱顯智指出，根據吹哨者爆料，從2019年開始，「戰國策傳播集團」就是「永豐集團」旗下各公司長期穩定的合作夥伴，簽訂「議題研究」、「政策年約」、「數位年約」等多項委託案，每年金額將近千萬，5年總額高達近5000萬元。

邱顯智再指，「永豐集團」委託「戰國策傳播集團」的業務繁多，其中最關鍵的就是監測「揭弊者保護法」的立法進度，窮盡一切手段動員學者，遊說立法委員及行政院高層，阻擋立法院排審「揭弊者保護法」，阻擋行政院提出院版草案。

邱顯智表示，永豐集團持續向行政院、立法院遊說，要求揭弊者保護法草案納入「懲罰揭弊者」的條文，想要藉著高額懲罰條款，造成寒蟬效應，阻止吹哨者站出來，到目前為止，只有民眾黨團的草案版本有納入，永豐要求懲罰揭弊者的訴求，就只有民眾黨埋單。

時代力量發言人、不分區立委參選人余佳蒨指出，吳春城事戰國策傳播集團的創辦人，主要業務就是政治公關，替大老闆們到處喬事，吳春成和大財團密不可分，為虎作倀，就是協助大財團維護自身利益的打手。

余佳蒨質疑，吳春城一方面幫財團老闆喬法案，另一方面納入民眾黨的不分區名單，完全沒有利益迴避、不避諱利害衝突，民眾黨到底是把不分區立委當成什麼，難道是可以買賣的席位，還是當成公關公司的分部。

時代力量秘書長李兆立也說，時代力量前立委黃國昌力推揭弊者保護法，卸任後還成立協會持續追蹤，如今卻選擇和永豐集團的打手吳春城，共同列入民眾黨不分區名單，讓人難以想像下一屆立法院，揭弊者保護法要如何在這樣的結構下順利推行。

邱顯智表示，蔡政府司法改革承諾嚴重跳票，完全執政、掌握國會過半席次的民進黨政府，責無旁貸，看到吳春城協助金控財團帝國，監控黃國昌阻擋「揭弊者保護法」，如今卻與黃國昌雙雙列入民眾黨不分區立委名單，令人備感諷刺。

邱顯智強調，自己仍然敬佩曾經的戰友黃國昌，包括過往推動「揭弊者保護法」的努力，如果黃國昌心中還有一絲守護揭弊者權益的決心，想要瀏覽、審閱相關吹哨資料，看看醜陋的真相，歡迎跟時代力量聯絡。

戴于文表示，民眾黨不分區透過海選及柯文哲邀約社會賢達組成，有共同價值一起往前走；稍早有跟吳春城聯絡，吳說明已經沒有參與戰國策運作，不清楚永豐金委託案件細節。

時力近期頻頻對民眾黨提出批評，戴于文說，小黨生存不容易，民眾黨也是從無到有，但任何批評前要有具體的證據。

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