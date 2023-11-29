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影／阻擋揭弊者保護法？時力指戰國策董座吳春城

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
時代力量立委邱顯智（左）、時代力量發言人余佳蒨（右）上午舉行「解密黑金候選人（2-1）：誰在幫永豐集團阻擋揭弊者保護法？」記者會，指民眾黨不分區立委第4名戰國策傳播集團董座吳春城，長期監測與阻擋揭弊者保護法的立法進度。記者蘇健忠／攝影
時代力量立委邱顯智（左）、時代力量發言人余佳蒨（右）上午舉行「解密黑金候選人（2-1）：誰在幫永豐集團阻擋揭弊者保護法？」記者會，指民眾黨不分區立委第4名戰國策傳播集團董座吳春城，長期監測與阻擋揭弊者保護法的立法進度。記者蘇健忠／攝影

時代力量中央黨部秘書長李兆立、時代力量立委邱顯智、時代力量發言人余佳蒨上午舉行「解密黑金候選人（2-1）：誰在幫永豐集團阻擋揭弊者保護法？」記者會

記者會指民眾黨不分區立委第4名戰國策傳播集團董座吳春城，長期與永豐集團旗下子公司有業務往來，其中監測揭弊者保護法的立法進度一項受到關注，戰國策定期向永豐集團匯報立法進度。被問到黃國昌是否應出來批判？邱顯智表示如果自己是他，他會恥於與這種人為伍，他會強烈地批判這樣的人。

對此，戰國策傳播集團發言人黃采緹表示，戰國策傳播集團為商業公司，為客戶提供合法合規之各種服務，外界如有不實惡意指控，將保留法律追訴權。

時代力量中央黨部秘書長李兆立（左起）、時代力量立委邱顯智、時代力量發言人余佳蒨上午舉行「解密黑金候選人（2-1）：誰在幫永豐集團阻擋揭弊者保護法？」記者會，指民眾黨不分區立委第4名戰國策傳播集團董座吳春城，長期與永豐集團旗下子公司有業務往來，其中監測揭弊者保護法的立法進度一項受到關注。記者蘇健忠／攝影
時代力量中央黨部秘書長李兆立（左起）、時代力量立委邱顯智、時代力量發言人余佳蒨上午舉行「解密黑金候選人（2-1）：誰在幫永豐集團阻擋揭弊者保護法？」記者會，指民眾黨不分區立委第4名戰國策傳播集團董座吳春城，長期與永豐集團旗下子公司有業務往來，其中監測揭弊者保護法的立法進度一項受到關注。記者蘇健忠／攝影

時代力量 永豐 記者會

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