開房影片鑑定出爐 鄭文燦：影中人不是我
網路流傳疑似行政院副院長鄭文燦「開房間」影片，立委王鴻薇等人要求司法單位調查，警方昨天對外說明，但結果仍引爭議；鄭文燦今天上午出席活動表示，已多次聲明「影中人不是我」。
鄭文燦表示，根據台北市警察局的說明，刑事警察局已經做完影片的比對，其中一個辨認軟體已經比對是61.5%深偽，調查局小組辨識也是同樣的結果，希望司法單位追查變造的影像從何而來，以釐清真相。
鄭文燦說，我已經多次聲明，影中人不是我，希望這種以AI技術做的深偽影片，要追查來源。
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