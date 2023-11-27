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司法院網站遭駭事件 朝野立委要求一周內報告說明

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇、民進黨立委劉建國等人，今天在立法院司法與法制委員會關切司法院網站資料庫遭駭客入侵事件。圖/擷取自國會直播頻道
國民黨立委王鴻薇、民進黨立委劉建國等人，今天在立法院司法與法制委員會關切司法院網站資料庫遭駭客入侵事件。圖/擷取自國會直播頻道

國民黨立委王鴻薇、民進黨立委劉建國等人，今天在立法院司法與法制委員會關切司法院網站資料庫遭駭客入侵事件，劉建國質疑司法院的回應是騙外行人，王鴻薇要求將委外契約時間、廠商經歷等資料提供給司委會，以免成為司法文書破口。

劉建國質詢，司法院網站資料庫四月就被駭，司法院八月才發現，四個月內是否被看光光？質疑司法院發現外洩後態度無關緊要，才會在新聞稿中稱只是一台伺服器被駭而已。

法院副秘書長黃麟倫答詢，遭駭的主機未連結到內部裁判系統主機，已成立專案小組調查，並將依個資保護寶通知相關人，被駭的系統正在重製，內部檢討、懲處也在進行，會依相關法律規範的要求去做。

劉建國、王鴻薇批，司法院資料外洩，竟包括未成年資訊。質詢處置方式，黃麟倫答詢，會通知個資遭外洩者，尤其未成年。劉建國質疑，專案小組究竟有無如實負責偵辦，司法院是法律最高單位，是不是罰不到司法院？

黃麟倫答詢，資安事件已依規定向數位部報告。劉建國要求司法院與數發部一同審視此漏洞，一周內給司委會報告，對個資被洩的被害人，不能僅是通知，還要想如何補救，並懲處過程中疏失人員。

王鴻薇質詢，遭駭的民眾查詢機本來是要給民眾便利，卻發生資料外洩，為何駭客可以輕易破解？花了多少公帑設置的？黃麟倫答詢，是委外設置，和內網並無連線，事後已重製系統，詳細資訊會再報告司委會和委員辦公室。

立法院司法及法制委員會今天審查「立法院程序委員會組織規程修正草案」，不少立委關切司法院網站遭駭事件。記者歐陽良盈/攝影
立法院司法及法制委員會今天審查「立法院程序委員會組織規程修正草案」，不少立委關切司法院網站遭駭事件。記者歐陽良盈/攝影

司法院 劉建國 王鴻薇 駭客 個資 資安

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