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馬英九稱蔡英文論文「不存在」 總統府駁：為選舉利益公然說謊
前總統馬英九今天下午到台中市豐原區為立委參選人江啟臣助講，稱蔡英文總統論文有問題，最近倫敦政經學院已正式公布，在該學院沒有蔡總統的論文，代表蔡的論文不存在。總統府今晚表示，馬英九為了選舉利益公然說謊，遺憾且予以譴責。
總統府發言人林聿禪表示，蔡總統經過嚴謹程序取得倫敦政經學院（LSE）博士學位，是鐵一般的事實，校方包括官方網頁也都可以輕易地查詢到相關資訊，府方更已多次駁斥。遺憾馬英九為了選舉利益，竟可無視事實與品格公然說謊，總統府對於前總統這樣的行徑感到遺憾並予以譴責。
林聿禪指出，無論是蔡總統的博士學位，或是2011年6月拜會倫敦政經學院的行程，凡有基本數位能力的現代人，都可以經由上網輕鬆查到正確訊息，馬英九以一位前任總統的地位，若因助選而選擇造謠，將令人感到相當的遺憾。
林聿禪表示，馬英九或因數位落差，或有識讀上的需要協助，相關幕僚也應積極提供，確保離任多年的馬英九不會受到錯假訊息混淆，避免這樣的離譜錯誤。
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