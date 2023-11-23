政黨會輪替？薛瑞元叫醫界工會代表「賭賭看」今澄清： 只是開玩笑

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳昨天跟衛福部長薛瑞元舉行交流會議時談到，如果相關訴求不說清楚如何回應，明年選後政黨可能輪替，薛瑞元回說：「你賭賭看，下一位部長會不會也對大家這麼nice」。薛瑞元今早再度澄清，只是開玩笑語氣，衛福部會再跟工會說明訴求處理進度。

衛福部昨與台灣醫療工會聯合會、台灣護師醫療產業工會等單位代表舉行交流會議，就各職類醫療工會勞動權益交換意見，並承諾未來每三個月開會一次，建立溝通管道。

陳玉鳳說，她向衛福部長薛瑞元表示，如果相關訴求不說清楚如何回應，明年選後可能政黨輪替，獲得的回答是：「你賭賭看」。對此，薛瑞元昨日解釋，回答的話應是「你賭賭看，下一位部長會不會也對大家這麼nice」，陳玉鳳轉述得並不完整。他也強調，明年二月開會，他還是衛福部長，在明年5月19日之前會堅守崗位。

薛瑞元今在立法院衛環委員會會前受訪再度解釋，昨日開會開到後面階段的時候，有跟工會代表說，3個月後會再跟他們開會並且說明衛福部的處理進度。他說，「我跟陳玉鳳認識20多年了」，並還原當時對話，陳玉鳳先跟他開玩笑說，3個月後他都不一定當部長了。所以他也跟陳玉鳳半開玩笑說「你賭賭看」。

薛瑞元強調，並不是工會的訴求要拖延3個月才處理，很多訴求可以立即處理，例如，獎勵金發放的調查很快就可以處理。但有些要跨部會處理的，可能需要跟勞動部協調、讓勞動部了解，或是衛福部裡面要訂規則，就不是三個月就可以處理完。因此衛福部會再跟工會說明處理進度。

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