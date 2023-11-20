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成大台文系所學會舉發副教授遭報復？ 監委申請自動調查

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
監察院。聯合報系資料照
監察院。聯合報系資料照

監察院今天表示，媒體報導，國立成功大學台灣文學系研究所學會舉發該校簡姓副教授涉性平案件後，疑遭系方「報復」，要求該學會修改章程、撤回提案且不承認其存在之事實，事涉學生人身安全、受教權及吹哨者保護，監察委員紀惠容認有進一步瞭解之必要，已申請自動調查。

監察委員指出，此案實情為何，相關處理過程為何，權責機關有無未善盡監督情事，吹哨者有否遭報復，實有深究之必要，將深入調查。

成功大學 監察院 台灣文學

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