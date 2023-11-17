岸田對習稱台海和平對日重要 外交部：誠摯感謝

外交部今表示，日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平在舊金山舉行雙邊會談，會中岸田重申台海和平穩定對日本及國際社會極為重要，外交部對於岸田再次堅定表達支持台海和平的立場，表示誠摯歡迎與感謝。

外交部指出，近年中國威權擴張行徑已嚴重影響區域安全，引發周邊國家以及國際社會高度關切與警戒，日本政府多次在國際重要場域表達支持台海和平。

外交部表示，今年以來日本在包括美日峰會、美日韓三方元首峰會及「七大工業國集團」（G7）領袖峰會等雙邊及多邊聯合聲明均提及台海和平的重要性，顯示確保台海和平穩定已經成為國際社會的共識。

外交部強調，台灣作為印太地區負責任的重要國家，在積極強化自我防衛能力同時，也將持續深化與日本、美國及歐盟等理念相近國家的合作關係，共同維護印太地區的自由開放以及全球的和平穩定與繁榮。

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