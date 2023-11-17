第一線急救團隊留不住年輕人...相關學會聯手提6項訴求

「我們是重大事故最前線，但也希望在第一線的人員可以安心工作，並且得到尊重。」急診醫學會榮譽理事陳維恭表示，翻開台灣近年災難，從高雄氣爆、八仙塵暴、普悠瑪及太魯閣事故，甚至是近期的屏東明揚工廠爆炸等，事件不斷，緊急醫療的需要發生在任何時間、任何地點，急救第一線的人員的工作應該獲得重視。

八大急診相關團體今天一同聯合倡議，提出包含強化醫療體系及社區災害應變量能等六項訴求。台灣災難醫療隊發展協會理事長林志豪表示，救護技術員以熱忱開始，靠理念堅持下去，但真的要做的長久，必須有系統跟制度作為依靠。

台灣外傷醫學會理事長林恆甫也說，緊急醫療團隊出現M型化，只剩下年紀大的人繼續守護，年紀輕早早就離開，要解決這個問題不是要靠醫師或團隊，應該要靠政府。他更呼籲，急診檢傷分類第一、二類的患者健保點值應該保障1點1元。

台灣大型活動醫療救護醫學會理事長張國頌則表示，我們現有緊急醫療救護系統在平地其實沒問題，但是台灣山地面積大，很多事故發生在山上，希望政府可以重視山海救護，同時也呼籲高危險活動必須要有醫療指導醫師參與。

台灣急診醫學會、台灣急診管理學會、中華民國急重症護理學會、台灣緊急救護醫療指導醫師學會、台灣災難醫療隊發展協會、台灣外傷醫學會、台灣大型活動醫療救護醫學會、台灣醫療救護學會，共同提出六大倡議，希望政黨重視協助制訂及落實相關政策。

六大倡議： 1.提供全天候、功能完善之院前緊急救護、急診醫療及急重症網絡，以確保社會安心與醫療平等。 2.配置充足且受過專業訓練之人員，以保障病患安全。 3.強化醫療體系及社區災難應變量能，以應對各式災難及公共衛生緊急事件。 4.投入財源與提供合理財務支持，以維持緊急救護系統穩定運作。 5.研議緊急救護品質改善策略，以持續提升救護品質。 6.維護緊急救護系統作業環境安全，以保護病患及工作人員。

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