華視YT播偏綠節目惹議 陳建仁：經營獨立不干涉

華視YouTube頻道播放三立前主播廖筱君製播的網路政論節目，遭外界質疑公廣集團淪為側翼。行政院長陳建仁今出席台灣觀光高峰論壇受訪表示，這件事情華視會對外說明，公廣集團經營獨立自主不予干涉，他表示尊重。至於鏡電視被質疑違反營運計畫製播政論節目爭議，他則說，相信NCC作為獨立機關會做相關了解說明。

廖筱君網路節目「REAL TALK真實對話」曾專訪民進黨總統參選人賴清德、國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花、數位部長唐鳳等政府官員，標榜「超越藍綠、超越意識型態」，授權華視YouTube頻道播放，被質疑公廣集團不中立。對此，陳建仁今表示，公廣集團獨立自主不予干涉，予以尊重。

另外，針對鏡電視被質疑違反營運計畫製播政論節目，外界認為業者一再試探底線，NCC「裝睡不管」。陳建仁則說，民眾有知的權利，政府有義務責任向民眾說明施政內容跟結果，會透過各管道讓民眾了解施政內容，對於媒體運作規範跟規劃目標，相信NCC作為獨立機關會做相關了解說明。

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