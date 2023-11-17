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華視YT放廖筱君政論節目 學者：資源交換無法阻止政治聯想

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
華視將攝影棚租予從三立前主播廖筱君錄製個人YT頻道 「 REAL TALK真實對話」 ，並與其資源交換、將其部分內容運用於華視YT頻道。記者陳正興／攝影
華視將攝影棚租予從三立前主播廖筱君錄製個人YT頻道 「 REAL TALK真實對話」 ，並與其資源交換、將其部分內容運用於華視YT頻道。記者陳正興／攝影

華視將攝影棚租予從三立前主播廖筱君錄製個人YT頻道 「 REAL TALK真實對話」 ，並與其資源交換、將其部分內容運用於華視YT頻道，並經常推播宣傳。學者認為，商業電台資源交換無可厚非，但華視屬公廣集團，而廖筱君曾服務的媒體具政治色彩，無法阻止外界跟政治聯想。

中國文化大學傳播學院院長胡幼偉表示，公家單位出租場地給民間使用，這很常見。但如果是無償使用，華視屬於公廣集團，是否可以無償幫助特定新聞界人士，視乎華視有無內規。若是完全無償使用，做自媒體的人很多，如果都來要求辦理怎麼辦？

政大傳播學院教授馮建三則說，撇開政治上的問題，華視租攝影棚給民間、使用民間的新聞影片「資源交換」無可厚非。但三立有政治色彩，如果其色彩高過經濟上的報酬，「無法阻止外界的聯想」。此一「資源交換」的源頭可以回溯到公廣集團的欠缺資源，包括新聞時數和經費，「如果華視資源充足就不必考慮資源交換」。凸顯政府如果提供公廣集團足夠的資源，華視就不需要跟民間資源交換。

華視 公廣集團

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