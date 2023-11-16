接見友邦駐聯合國常任代表 蔡總統：支持台灣共創雙贏

蔡英文總統今天接見友邦駐聯合國常任代表訪台團，她表示，這些年來，友邦一直是台灣走向世界的重要夥伴，感謝聖文森國、馬紹爾群島、諾魯、貝里斯以及巴拉圭為台灣挺身而出、仗義執言。她並強調，未來我方會更積極參與國際事務，致力捍衛民主自由等普世價值，與國際社會一起為全球和區域發展而努力。也期盼友邦夥伴繼續支持台灣，讓台灣和各友邦在國際上相互扶持，在國家發展上共創雙贏。

蔡總統表示，今天很高興見到聖文森國常代金蘭妲（Inga Rhonda King）、馬紹爾群島常代柯布婭（Amatlain Elizabeth Kabua）以及巴拉圭代辦裴瑞拉（José Eduardo Pereira Sosa），也歡迎貝里斯常代傅勒（Carlos Fuller）及諾魯常代德瑘（Margo Reminisse Deiye）來訪。

蔡總統指出，聖文森國、馬紹爾群島、諾魯、貝里斯以及巴拉圭都是台灣堅實的友邦。這些年來，彼此互動愈來愈密切，我方也以「踏實外交、互惠互助」原則，與訪賓的國家一起推動多項合作計畫。

蔡總統認為，這些年來，友邦一直是台灣走向世界的重要夥伴。在今年9月聯合國大會總辯論以及永續發展目標峰會上，巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）、馬紹爾群島總統柯布亞（David Kabua）、時任諾魯總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）、聖文森國總理龔薩福（Ralph Gonsalves）以及貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）都為台灣挺身而出、仗義執言，她要代表台灣人民表達最深的感謝。

金蘭妲致詞時表示，台灣堅定不移的善意，讓他們在教育、醫療、農業、科技等方面受益良多，因此他們堅定且積極主張台灣應有意義地參與世界上所有社群。此外，當他們拜訪國合會時，也想起台灣與國際社會友人互動的其中一個原則，就是「滴水之恩、湧泉相報（Giving back, having received）」。

金蘭妲指出，台灣依循互惠、合作與包容、知識分享與交流、關懷與和平等互動原則，絕不犧牲良善治理，並重視遵守國際規範，這也是「聯合國憲章」中的基本精神。因此，他將持續呼籲讓台灣有意義地參與國際社會，維護聯合國憲章精神，以確保世界和平，並共同努力打造更美好的世界。

金蘭妲表示，他們的國家雖然小，但堅守原則，並相信創造更廣大利益的重要性，也將堅持不懈，確保沒有人被遺漏。未來與台灣共同致力實現「2030年永續發展議程」以及17項永續發展目標，一起打造想要及需要的未來。

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