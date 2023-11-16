「拜習會」拜登重申維持台海和平 總統府感謝堅定立場

美國總統拜登與中國國家主席習近平在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）場邊會面。總統府發言人林聿禪今天表示，我國欣見並感謝拜登重申美國對維持台海和平穩定的堅定立場，並重申反對任一方片面改變台海現狀，兩岸歧見應以和平方式解決，台海和平穩定符合全球利益，呼籲中國克制在台海及周邊的軍事行動，反對中國介入台灣的民主選舉等，這些也都再次展現台海區域和平穩定的重要性已經是國際間的高度共識。

林聿禪表示，拜登政府自上任以來，在各領域展現了對台灣「堅若磐石」的支持。此外，包含日前美澳領袖峰會、美日韓三方元首峰會及「七大工業國集團（G7）」領袖及外長峰會等國際場域的聯合聲明，皆表達對台海和平穩定現狀的重視，更積極投入各項必要的協力。

林聿禪強調，台灣的安全與印太地區和世界的安全息息相關，台灣身為國際社會負責任的一員，有能力及意願與國際社會共同維護區域的和平穩定。台灣將持續強化自我防衛能力，深化台美安全夥伴關係，也會與理念相近國家攜手合作，以確保台海和印太區域的自由開放，及全球和平穩定與繁榮，並持續為世界貢獻良善力量。

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