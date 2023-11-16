快訊

影／台中老屋驚傳大火！父趕回家 20歲腦麻女兒命危搶救中

老婆婆「我還年輕」不接受讓座 男子神回一句瞬間化解尷尬

難民全部送去盧安達？英國法院裁定移民政策不合法

「拜習會」拜登重申維持台海和平 總統府感謝堅定立場

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
總統府發言人林聿禪。本報資料照片
總統府發言人林聿禪。本報資料照片

美國總統拜登與中國國家主席習近平在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）場邊會面。總統府發言人林聿禪今天表示，我國欣見並感謝拜登重申美國對維持台海和平穩定的堅定立場，並重申反對任一方片面改變台海現狀，兩岸歧見應以和平方式解決，台海和平穩定符合全球利益，呼籲中國克制在台海及周邊的軍事行動，反對中國介入台灣的民主選舉等，這些也都再次展現台海區域和平穩定的重要性已經是國際間的高度共識。

林聿禪表示，拜登政府自上任以來，在各領域展現了對台灣「堅若磐石」的支持。此外，包含日前美澳領袖峰會、美日韓三方元首峰會及「七大工業國集團（G7）」領袖及外長峰會等國際場域的聯合聲明，皆表達對台海和平穩定現狀的重視，更積極投入各項必要的協力。

林聿禪強調，台灣的安全與印太地區和世界的安全息息相關，台灣身為國際社會負責任的一員，有能力及意願與國際社會共同維護區域的和平穩定。台灣將持續強化自我防衛能力，深化台美安全夥伴關係，也會與理念相近國家攜手合作，以確保台海和印太區域的自由開放，及全球和平穩定與繁榮，並持續為世界貢獻良善力量。

台海 拜登 美國 拜習會 總統府

延伸閱讀

拜習會落幕 外交部肯定美國對台海穩定的堅定立場

看拜習會 大陸國關學者時殷弘：主要競爭仍在持續

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

美官員：拜登直言不諱、立場明確 臨別預祝習近平妻子生日快樂

相關新聞

馬文君爆「一直再搞的立委」 是2022年被罷免的中部立委

潛艦國造總召集人黃曙光說「有立委為了蠅頭小利一直在搞」，黃曙光既不檢舉告發，也不公諸於世。立委馬文君說，去年4月19日就...

蔡英文視察也不通知 黃敏惠哽咽：中央對嘉市很不公平

嘉義市議員鄭光宏上午質詢，批中央國定古蹟嘉義舊監開館跳票，未負擔舊監宿舍群修繕活化經費，蔡英文總統8月25日視察舊監宿舍...

賴清德：兩岸問題不僅止於2個國家問題 是國際性問題。

民進黨總統參選人、副總統賴清德今天到桃園參香，尋求民眾在明年總統立委選舉支持民進黨。致詞時，他強調國家要經濟繁榮，主權也...

「拜習會」拜登重申維持台海和平 總統府感謝堅定立場

美國總統拜登與中國國家主席習近平在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）場邊會面。總統府發言人林聿禪今天表示，我國欣見並感謝...

習近平否認攻台計畫 外交部：強化防禦 從不臆測中國

中國國家主席習近平15日與美國總統拜登會談，針對台灣議題，據美國官員指出，習近平表示「某一時刻中方必須朝著總體解決問題邁...

拜習會觸台灣議題 邱臣遠：大陸仍會介選 需審慎以對

拜習會舊金山高峰會落幕，會中觸及台灣議題。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，他樂觀看待美中直接對話，但中美對台灣議題的主張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。